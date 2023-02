Hamburger di filiera di scottona di Tigros: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 28 Febbraio 2023

È stato pubblicato ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Torrone alle mandorle di Torrone Marisa, ai prodotti vari a marchio Mascherpa e alle Mandorle dolci naturali di Ambrosio e Almendras Lopez: è stato ritirato dal commercio, infatti, un unico e singolo lotto dell’Hamburger di filiera di scottona di Tigros a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di oggi, 28 febbraio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 27 febbraio 2023.

Hamburger di filiera di scottona di Tigros: richiamo per errore di etichettatura

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Hamburger di filiera di scottona, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Tigros S.p.A. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT C716K CE, mentre il nome del produttore è Faccia Fratelli s.r.l., quello con sede dello stabilimento in via Luigi Einaudi n. 28 a Ceva, in provincia di Cuneo.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 664258, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 aprile 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresenta dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente un errore di etichettatura. In pratica durante la fase di etichettatura è stata attribuita al numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione una data di scadenza sbagliata:

data di scadenza corretta: 2 marzo 2023

data di scadenza sbagliata: 2 aprile 2023

Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che il prodotto non presenta alcun rischio se viene consumato entro la data di scadenza reale, che è quella del 2 marzo 2023. Tuttavia non deve essere consumato assolutamente oltre la data di scadenza reale del 2 marzo 2023 (quindi non bisogna considerare la data di scadenza sbagliata del 2 aprile 2023, bensì fare riferimento alla data di scadenza corretta del 2 marzo 2023). Il prodotto può, poi, essere reso presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori chiarimenti è anche possibile contattare il numero 0174 721957/8 o inviare un’email a qualita@facciafratelli.com.

