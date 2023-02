Strolghino sottovuoto di Salumificio Galli Remo: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 21 Febbraio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi allo Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster, ai Biscotti al farro del Panificio Backerei Moser e al Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta: è stato richiamato dal commercio, infatti, un singolo lotto del salame Strolghino sottovuoto del Salumificio Galli Remo a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 20 febbraio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 17 febbraio 2023.

Strolghino sottovuoto di Salumificio Galli Remo: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Strolghino sottovuoto, mentre il marchio del prodotto è Strolghino e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1212 L CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Salumificio Galli Remo srl, quello con sede dello stabilimento in via Milano 187, a Cogozzo di Viadana, in provincia di Mantova.

Il numero del lotto di produzione interessato dal richiamo è quello identificato come lotto 16. Nell’avviso di richiamo non viene indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione del lotto in questione, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione sottovuoto da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati del fatto che il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione non deve essere assolutamente consumato. Inoltre, se già acquistato e presente in casa, nel caso fosse possibile è meglio se riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che le cosiddette Salmonelle minori possono provocare sintomi di intossicazione alimentare già poche ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato. I classici sintomi di salmonellosi sono:

nausea

vomito

diarrea

dolori colici addominali

Tuttavia alcuni tipi di Salmonella possono provocare sindromi molti più gravi, fra cui anche forme di setticemia.

Sempre rimanendo in tema di richiami a causa di un rischio microbiologico, ricordiamo che da poco sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti della Battuta di bovino di Cascina La Marchesa e Fior Fiore Coop, del Pesto con basilico genovese DOP senz’aglio di Esselunga Bio, del Salame crudo Tradizionale di Agrisalumeria Luiset, dei Formaggi vegani Jay&Joy, dei Cuori di Iceberg di Despar e del Tastasale di Il Pronto da Cuocere.