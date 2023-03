McDonald’s ingaggia Chiara Ferragni per promuovere i suoi panini

di Manuela Chimera 11 Marzo 2023

Cosa ci fa Chiara Ferragni da McDonald’s? Beh, anche lei, come tutti, ogni tanto si sarà concessa un panino e delle patatine al Mc. Ma in questo caso non si tratta di un normale pasto fuori casa: semplicemente McDonald’s ha scelto Chiara Ferragni per promuovere i suoi panini. Si tratta dunque di una collaborazione fra i due brand.

Chiara Ferragni e la collaborazione con McDonald’s

Questa volta non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che Chiara Ferragni stia semplicemente facendo da promoter per McDonald’s. Il riferimento è al pandoro rosa di Chiara Ferragni e alla questione sollevata da Selvaggia Lucarelli del marketing travestito da beneficenza (poco dopo in una situazione analoga ci era cascato pure Fedez, ma questa volta per le uova di Pasqua da lui sponsorizzate).

Comunque sia, in una storia su Instagram ecco che si vede Chiara Ferragni mentre mangia con soddisfazione un panino di McDonald’s con annessa porzione di patatine. Nel post Chiara ha scritto “Il mio pranzetto goloso”.

Effettivamente l’influencer non sta a guardare molto la sua dieta, spesso posta foto mentre mangia in questo o quel ristorante. Di recente, per esempio, era stata avvistata insieme a Fedez a cena a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo. Le foto avevano fatto il giro della rete e ci si era chiesti se la crisi ventilata dei Ferragnez dopo il famoso bacio a Sanremo fosse passata.

Tuttavia, a volte, Chiara Ferragni si concede una pizza dopo una festa famosa in cui, a quanto pare, devono aver servito poco o niente da mangiare visto che è stato necessario un successivo rabbocco calorico. Inoltre non esita a mangiare cibo da fast food quando l’occasione lo richiede.

Nel caso in questione, Chiara Ferragni (con tanto di hashtag #adv che fa capire subito che si tratta di un messaggio pubblicitario, per eliminare qualsiasi dubbio) ha spiegato che ha pranzato con il suo menu preferito di McDonald’s, cioè con il Crispy McBacon e patatine.

Viene spontaneo chiedersi se, anche in questa occasione, Chiara Ferragni sfoggerà il suo super potere del cibo auto-rigenerante. Un po’ di tempo fa faceva discutere la sua pizza auto-rigenerante (nelle foto che postava la si vedeva sempre con una fetta di pizza in mano e una pizza intera nel piatto), quindi perché non usare il suo super potere anche sui panini di McDonald’s?

Ah, nella storia in questione Fedez brillava ancora per la sua assenza, ma non vuol dire niente: era un post pubblicitario di lavoro, non un pranzo di famiglia, quindi inutile speculare in tal senso.