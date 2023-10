Oliba, la birra verde all’olio di oliva, arriva in Italia

di Luca Venturino 5 Ottobre 2023

I nostri lettori più attenti avranno notato che negli ultimi tempi, quando si parla di olio di oliva e di birra, le notizie tendono ad avere connotati piuttosto mesti. Nel primo caso abbiamo prezzi alle stelle che non accennano a scendere (e continueranno a non farlo per almeno altri due anni, secondo le stime più recenti), di scorte mondiali esaurite e di divieti di esportazione; e nel secondo prezzi in aumento (un elemento fastidiosamente ricorrente, lo dobbiamo ammettere), carenze innescate dall’imperversare del cambiamento climatico e – almeno per quanto concerne l’Italia – vendite ed esportazione in grave calo.

Sommando i segni negativi, tuttavia, si può trarre un qualcosa di positivo: è il caso di Oliba, la birra verde (in tutti i sensi) all’olio di oliva, prodotta in Spagna (e dove altro, altrimenti?) e ormai pronta a fare il suo approdo anche in Italia per le sue prime prove di mercato.

Il caso di Oliba, la birra all’olio di oliva

Che l‘olio di oliva possa vantare un certo fascino non è certo una novità. Appena una manciata di mesi fa, lo ricorderete bene, perfino Starbucks decise di sperimentare con questa produzione tradizionalmente mediterranea aggiungendola al proprio caffè. Il risultato fu Oleato, una linea di bevande con olio extravergine che venne tuttavia accolta con reazioni miste, anche e soprattutto dovute alle apparenti eccellenti capacità di svuotare le viscere dei suoi consumatori.

Ma non divaghiamo troppo – parlavamo di Oliba Green Beer, per l’appunto; la birra verde all’olio di oliva. Come accennato in apertura di articolo si tratta di un prodotto di origine spagnola, prodotta con le olive dei Pirenei, accreditato come il primo del suo genere e già premiato per l’innovazione del Sial-salone mondiale dell’innovazione alimentare. L’approdo in Italia è già iniziato: in questi giorni, infatti, Oliba si trova in degustazione nella Capitale a “ShowRum – Italian Rum Festival” – salone dedicato ai distillati di canna da zucchero.

La formula è semplice: Oliba è realizzata al malto d’orzo e frumento, luppolo, lievito, estratto d’olive, concentrato di cartamo e spirulina. Come informa il sito web ufficiale, il processo di lavorazione vede l’estratto di oliva essere aggiunto in seguito al processo di fermentazione, con il caratteristico colore verde dovuto proprio all’estratto di oliva e spirulina. Ancora un piccolo dettaglio: la birra è priva di glutine.

“Abbiamo iniziato a distribuirla in Italia nelle citta di Viterbo, Chieti e Bari e siamo al lavoro per presentarla in altre località” ha spiegato Fabrizio Calvani, rappresentante di Oliba Green Beer. “Il suo costo al consumo è tra 4 e 5 euro. Il prodotto è realizzato dal gruppo Costa ed è attualmente già distribuito in varie parti del mondo”.