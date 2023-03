Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 1 Marzo 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi all’Hamburger di filiera di scottona di Tigros, al Torrone alle mandorle di Torrone Marisa e al Formaggio Tuma D’Fe dell’Az. Agr. Christine Draps: sono stati ritirati dal commercio lotti del Prosciutto cotto a trancio di La Bottega del Gusto, de Il Mercato e di Sapori Genuini a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 28 febbraio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 23 febbraio 2023.

Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini: richiamo per soia

In tutti i richiami il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre CE IT 679L, mentre il nome del produttore è Motta srl, quello con sede dello stabilimento in via Capuana 55 a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

Queste sono le denominazioni di vendita esatte, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzato, i numeri di lotto e la data di scadenza dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Prosciutto cotto a trancio di La Bottega del Gusto, prodotto per conto di Eurospin S.p.A. / Spesa intelligente S.p.A.: numero del lotto di produzione L230559, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi

Prosciutto cotto a trancio de Il Mercato, prodotto per conto di G.S. S.p.A.: numero del lotto di produzione L230559, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dal trancio in confezione da 750 grammi (peso variabile)

Prosciutto cotto a trancio di Sapori Genuini, prodotto per conto di IN’S Mercato S.p.A. / C.D.F. Centro Distribuzione Freschi srl: numero del lotto di produzione L230559, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi

Il motivo del richiamo è sempre un rischio allergeni, cioè la presenza di soia non dichiarata in etichetta. Nelle avvertenze viene sottolineato che i soggetti allergici alla soia non devono consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione. I clienti che già avessero acquistato tali prodotti sono pregati di non consumarli e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.

Se siete interessati ad altri richiami a causa di un rischio allergeni, di recente sono stati ritirati dal commercio anche lotti di diversi prodotti a marchio Mascherpa, delle Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt e dello Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster.