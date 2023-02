San Valentino 2023: ristorante per 5,30 milioni di italiani innamorati

di Manuela Chimera 13 Febbraio 2023

Fipe ci fa sapere che in questo San Lavandin…, ops, no, perdonatemi, in questo San Valentino 2023 saranno circa 5,30 milioni gli italiani innamorati che decideranno di festeggiarlo mangiando al ristorante. Fipe – Confcommercio è soddisfatta di questi numeri: oltre al fatto che sono in crescita rispetto al 2021, si arriva in tal modo ai livelli pre pandemia da Covid-19.

San Valentino 2023: tutti ad abbuffarsi al ristorante

Fipe – Confcommercio prevede che questi 5,3 milioni di italiani a tavola per San Valentino si tradurranno in una spesa totale di 270 milioni di euro. Ovviamente i ristoratori si sono preparati per tempo a questa ricorrenza. Circa il 60% hanno previsto promozioni e menu speciali a tema, dedicati proprio alla Festa degli Innamorati.

La maggior parte dei locali ha optato per un menu a pacchetto standard, intorno ai 50 euro. Alcuni ristoranti (si parla del 14%) offriranno anche bevande a tema, fra aperitivi e cocktail adatti all’occasione, mentre sempre un altro 14% regalerà omaggi e gadget. Il 7% dei ristoranti, invece, ha inserito anche un intrattenimento musicale, soprattutto musica di sottofondo per fare un po’ di atmosfera.

Molte coppie, poi, hanno deciso di modificare i piani per San Valentino: al posto di limitarsi a una cena al ristorante, hanno scelto di fare un breve viaggio nel weekend, per un massimo di due notti (almeno, 3 italiani su 4 hanno detto che faranno un viaggetto breve). 4 coppie su 10 hanno deciso di riversarsi in montagna o nei piccoli borghi, il tutto per un giro di affari del valore di 2,2 miliardi di euro.

Ma i ristoratori a quando pare hanno deciso di accogliere a San Valentino anche le famiglie formate da una sola persona (in Italia nel 2021 questa tipologia ha superato quella relativa alle coppie con figli, arrivando al 33,2%), i single in pratica. In particolare questi ultimi non dovranno aspettare il giorno successivo, il 15 febbraio, San Faustino, per festeggiare: molti locali, infatti, hanno organizzato appositi menu anti bacio o veglie con cene, dedicate anche a chi vorrà andare a cena da solo.

