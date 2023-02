Starbucks richiama 300mila Frappuccini alla vaniglia dopo averci trovato del vetro

di Manuela Chimera 20 Febbraio 2023

Questa volta l’avviso di richiamo arriva dagli Stati Uniti. Qui la Food and Drug Administration, la FDA se vi piacciono gli acronimi, ha diramato un’allerta di richiamo per qualcosa come 300mila bottiglie di Frappuccino alla vaniglia di Starbucks a causa di un rischio fisico. Le bottiglie sono state distribuite negli Stati Unite da PepsiCo. Anzi, per essere precisi: PepsiCo ha diramato l’allerta, mentre la FDA ha riportato che PepsiCo aveva proceduto con il ritiro.

Starbucks richiama il Frappuccino alla famiglia per presenza di frammenti di vetro

A quanto riferito dalla Food and Drug Administration, il fatto è che frammenti di vetro sono stati ritrovati in alcune bottiglie di Frappuccino alla vaniglia. PepsiCo, che distribuisce il prodotto negli USA, ha iniziato a ritirarne dal commercio più di 25mila casse da 12 bottiglie ciascuna di questo prodotto a partire dal 28 gennaio (si parla di un richiamo volontario). Arrivati ad oggi, il richiamo ha interessato più di 300mila bottiglie di Frappuccino alla vaniglia di Starbucks.

Il nome esatto del prodotto interessato dal richiamo è Starbucks Frappuccino Vanilla Chilled Coffee Drink.

Secondo la Food and Drug Administration, questo richiamo ha una classificazione di Classe 2. Questo vuol dire che il prodotto in questione può causare conseguenze avverse per la salute temporanee o reversibili dal punto di vita medico, mentre la probabilità di gravi conseguenze per la salute è remota. Ok, non metto becco sui sistemi di classificazione del rischio adottati dalla FDA, ma a me pare che il rischio di ingerire un frammento di vetro potrebbe avere più di qualche conseguenza grave: se il vetro lacera lo stomaco e l’intestino, mi sembra una cosa abbastanza seria.

Comunque sia, le bottiglie di Frappuccino alla vaniglia oggetto del richiamo sono state distribuire a livello nazionale (traduci con: a livello degli Stati Uniti). Le date di scadenza interessate dal richiamo sono quelle del:

8 marzo 2023

29 maggio 2023

4 giugno 2023

10 giugno 2023

La FDA ha ribadito che i consumatori non dovrebbero bere il prodotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa. Anzi: chi lo avesse già acquistato, deve restituirlo presso il punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso. Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, può telefonare al numero 800 211 8307.

Qui in Italia, invece, recentemente, sempre per un rischio fisico, sono stati richiamati lotti dello Strutto vasetto di Gigi il salumificio, delle Alici marinate dolci sott’olio di Eredi Panico, delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Artigiana Sud, delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Opramolla Mario Eredi, delle Alici marinate dolci e piccanti di Corcione Ingross e del Latte per neonati Humana 3.