Vongola lupino e Scrigno di Venere di Giò Mare: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 2 Marzo 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini, al Torrone alle mandorle di Torrone Marisa e a prodotti vari a marchio Mascherpa: sono stati ritirati dal commercio, infatti, alcuni lotti della Vongola Lupino e dello Scrigno di Venere di Giò Mare a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 1 marzo 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 24 febbraio 2023.

Vongola lupino e Scrigno di Venere di Giò Mare: richiamo per E. coli

In tutti i richiami, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre Giò Mare spa, quello con sede dello stabilimento in via Matteucci 7/19 a Cesenatico, in provincia di Forlì – Cesena. Inoltre, in tutti i richiami, non è stata compilata la casella relativa al nome del produttore e neanche quella relativa alla data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Le denominazioni di vendita esatta dei prodotti coinvolti nel richiamo, i numeri dei lotti di produzione e le unità di vendita relative sono:

Vongola lupino (Chamelea gallina): numero dei lotti di produzione 233581 e 233718, quelli con unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 0,5 kg, 1 kg e 5 kg

Vongola lupino (Chamelea gallina): numero dei lotti di produzione 233891 e 233972, quelli con unità di vendita rappresentata dalle confezione da 0,5 kg, 1 kg e 5 kg

Scrigno di Venere (Scapharca inaequivalvis): numero del lotto di produzione 233581, quello con unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 1 kg e da 5 kg

In tutti i casi il motivo del richiamo è sempre un rischio microbiologico, cioè la presenza di livelli di E. coli (Escherichia coli) che superano i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti oggetti del richiamo se già acquistati e presenti in casa.

