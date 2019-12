Antipasti di Natale, 5 ricette di pesce per la vigilia

Allora allora allora?? Che cosa cucinerete per Natale? E per il 24? Almeno per gli antipasti di Natale penserò io a darvi una mano, suggerendovi 5 ricette di pesce per la vigilia. Da polpette a tortini, da croccantezza a morbidezza… insomma, per tutti i gusti!

1. Polpo croccante

Come cucinare il polpo è decisamente uno dei vostri argomenti preferiti qui su Dissapore, come non includerlo quindi negli antipasti di Natale? Ho pensato a questa ricetta, semplice e particolare, per iniziare il cenone della vigilia con il botto! A ogni commensale il proprio tentacolino: farete un figurone.

Ecco a voi la ricetta!

2. Couscous con pesce, aromatizzato al tè

Questa ricetta è troppo interessante per non comparire a Natale. Un cous cous con pesce, ma aromatizzato con tè alla liquirizia e rose che conferisce un inebriante ma delicato profumo. Servitelo in bicchierini, o in vasetti di piccole dimensioni, per un antipasto fuori dal comune.

Qui trovate la ricetta.

3. Tortini di polenta con burrata e alici

Un’esplosione di sapori, la morbidezza della polenta, la cremosità della burrata, la sapidità inconfondibile delle alici… questa ricetta ha tutte le carte in regola per inchiodare a tavola tutti i vostri ospiti e per diventare il vostro asso nella manica quando dovete cucinare per tante persone.

Eccovi la ricetta.

4. Polpette di tabouleh e mazzancolle

Le polpette sono sempre gradite: a tutte le età, in ogni contesto, in tutte le salse. Provate quindi queste di tabouleh e mazzancolle, con una salsa vellutata di pomodorini confit. Serviti come in foto, questi antipasti conferiranno un punto di colore e freschezza alla vostra tavola di Festa.

La ricetta? A questo link.

5. Cocktail di gamberi e frutta

So bene che il cocktail di gamberi, per quanto evergreen sempre gradito, sia ormai una pietanza trita e ritrita da trent’anni… ecco perché ve lo propongo in una veste nuova, più contemporanea se vogliamo, perché unisce pesce e frutta. Mango, avocado, ananas, mele: un’esplosione di gusto che vi conquisterà!

Ecco questa originale ricetta.

Direi che per gli antipasti di pesce siete sistemati, ma non perdetevi la mia idea di menù di Natale vegano, le proposte su dolci veloci per Natale e sui secondi piatti.