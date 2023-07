Cetrioli: proprietà, benefici e ricette

di Chiara Cajelli 7 Luglio 2023

Il favoloso mondo dei cetrioli non è fatto solamente di scarse calorie e un sapore (erroneamente) considerato scarso: ci sono tante caratteristiche da scoprire tra proprietà, benefici, valori nutrizionali. Soprattutto, rimarrete stupiti di quanti modi ci sono per cucinarli e di quante ricette possono essere protagonisti.

Quella del cetriolo è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle cucurbitaceae (come le zucche, l’anguria, il melone, le zucchine). Proviene dalle Indie orientali e la sua coltivazione si perde nei secoli dell’antichità.

Varietà di cetrioli

Sono molte le varietà di cetrioli, e riguardano soprattutto colore e dimensioni – anche se il sapore varia dal delicato e dolce al sapido e quasi speziato. Orientatevi tra cetriolo lungo, mezzo e piccolo, considerando anche il carosello, il barattiere…

Cetrioli italiani: tra le varietà italiane possiamo scegliere il cetriolo di Aldeno e il cetriolo Pugliese (il Carosello Tondo di Manduria, il Tondo di Fasano detto anche Barattiere, il Bianco barese);

All'estero: il Cubit e il Marketer dall'America, il cetriolo Lungo cinese, il cetriolo Giapponese o a Spina di pesce, il verde di Parigi da sottaceti, il Kiwano africano

Proprietà del cetriolo, alleato della nostra salute

Il cetriolo è un alimento a basso contenuto calorico che offre diversi benefici per la salute. Ecco alcune delle proprietà del cetriolo:

Nutrienti essenziali: il cetriolo è ricco di vitamine e minerali essenziali, tra cui la vitamina K , la vitamina C , il potassio e il manganese . Questi nutrienti svolgono un ruolo importante nella salute delle ossa, del sistema immunitario e nella funzione cellulare;

, la , il potassio e il . Questi nutrienti svolgono un ruolo importante nella salute delle ossa, del sistema immunitario e nella funzione cellulare; Antiossidanti: contiene antiossidanti che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo. Gli antiossidanti possono ridurre l’infiammazione, proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e favorire una pelle sana;

e favorire una pelle sana; Fibre: i cetrioli sono una buona fonte di fibre alimentari, che favoriscono la digestione e il regolare transito intestinale

Benefici del cetriolo

Sono moltissimi i benefici del cetriolo: è sbagliato considerarli inutili e irrilevanti in una dieta bilanciata solamente perché hanno poche calorie. Vediamoli da vicino.

Idratazione

Il cetriolo è composto da una percentuale altissima di acqua, quindi è un’ottima fonte di idratazione per il corpo. Tale caratteristica favorisce anche l’idratazione della pelle, e non è un caso se questo ortaggio è spesso coinvolto nei cosmetici e nei trattamenti di bellezza. Idrata l’epidermide, e in più la lenisce da gonfiori e irritazioni leggere grazie alle proprietà rinfrescanti e anti-infiammatorie.

Diuretico naturale

Grazie all’alto contenuto di acqua e potassio, il cetriolo ha un effetto diuretico naturale. Ecco perché può favorire la diuresi, contribuendo alla rimozione delle tossine e al mantenimento dell’equilibrio dei liquidi nel corpo.

Aiuta nelle diete ipocaloriche

Nessun alimento o ingrediente fa miracoli, ed è sbagliato affermare che il cetriolo faccia dimagrire. Di fatto, tuttavia, ha così poche calorie che se ne consumano di più a masticarlo: ergo, sazia molto e quasi a “costo zero”. Inoltre è ricchissimo di acqua e vitamine: come snack è davvero eccezionale ed è per questo che – salvo controindicazioni specifiche – aiuta nelle diete ipocaloriche.

Calorie e valori nutrizionali del cetriolo

Abbiamo anticipato – ed è cosa nota – l’aspetto ipocalorico dei cetrioli, ma vediamo nel dettaglio i valori nutrizionali. Con 100 g di polpa fresca, ingeriamo: 12 kcal, poco più di 2 g di carboidrati, praticamente zero grassi ma anche praticamente zero proteine.

Ricette con i cetrioli

Non solo crudi in insalata, con sale e aceto, o nell’acqua aromatizzata: i cetrioli sono molto più versatili di quanto si pensi e le ricette per valorizzarli sono molte. Abbiamo raccolto per voi le più succulente.

Cetrioli sottaceto

Un classico che tutti conoscono… e che nessuno ha mai voglia/il coraggio di fare in casa. Lanciamo la sfida: provate la nostra ricetta e sentirete che differenza rispetto ai cetriolini sottaceto acquistati.

Cetrioli saltati alla menta

Cuocere i cetrioli? Ebbene sì, sono strepitosi. In questa particolare ricetta diventano un contorno particolare veloce da mettere in tavola e dal profumo fresco e intenso. Cetrioli, menta, olio, sale e burro è tutto ciò che vi serve.

Pasta fredda con cetrioli, fragole e fagiolini

Cos’hanno in comune i cetrioli, i fagiolini e le fragole? Nulla se presi singolarmente, ma diventano una squadra eccezionale se uniti per condire una pasta fredda. Difficile improvvisare però, meglio affidarsi alla nostra ricetta.

Frullato salato di cetrioli e yogurt

Un aperitivo alternativo, quello garantito dal frullato salato di cetrioli e yogurt. Può essere un bicchierino freschissimo da servire con pane croccante e frutta secca tostata, oppure come pinzimonio per peperoni e finocchi freschi. La ricetta è semplicissima, e la raccomandiamo.

Smoothie di cetriolo, melone e cocco

Dopo quello salato, passiamo alla versione dolce del cetriolo: uno smoothie ben bilanciato che lo vede protagonista insieme a cocco e melone. Un’idea perfetta da preparare in estate, come merenda o colazione.

Salsa Tzatziki

La ricetta a base di cetrioli più famosa al mondo è la salsa Tzatziki, greca e perfetta su crostini o sull’insalata: cetrioli non pelati, yogurt greco, aneto e poco altro. In questo articolo sveliamo tutti i segreti per farla bene.