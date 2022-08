di Chiara Cajelli 24 Agosto 2022

Al supermercato ci sono sempre un sacco di dilemmi: quali patate scelgo per gli gnocchi? E quali pomodori se devo fare il sugo? Da dove viene questo o quell’ortaggio? Cosa è ora di stagione e cosa no? Perché a volte leggo confettura e altre marmellata? Inoltre, come capire se l’avocado è maturo?

Nel caso dell’avocado – oro verde che sta facendo abbastanza discutere, anche a causa della crescita esponenziale del consumo in Europa, tant’è che se ne è studiata une versione sostenibile – sono molte le cose da sapere valutare: osservate il colore per sceglierlo maturo al punto giusto. Per non tirare a indovinare e non aspettare di avere la sorpresa a casa, seguite questo prospetto che vale soprattutto per gli Hass (i più scelti).

Verde brillante

Un avocado con picciolo bello adeso, senza ammaccature e di un bel verde brillante significa una cosa sola: è ancora acerbo, duro, con polpa “plastica” e poco sapore. Acquistatelo, ma lasciatelo maturare per 4-6 giorni a temperatura ambiente prima di tagliarlo.

Verde oliva

Il verde oliva è un colore già da preferire, nel caso dell’avocado: significa che è maturo al punto giusto, anzi che è appena maturato al punto giusto, e che potete acquistarlo e consumarlo entro 4 giorni. Qui qualche spunto per come mangiarlo.

Verde scuro

Se trovate degli avocado color verde scuro, come quello nell’immagine, non fatevelo sfuggire perché è davvero davvero perfetto! Per un avocado toast, un’insalata, un guacamole… anche in questo caso, se è verde scuro è necessario consumarlo entro massimo 4 giorni dall’acquisto. Se lo aprite ma non lo finite, valutate bene come procedere: qui qualche consiglio su come conservarlo e come non farlo.

Scurissimo quasi violaceo

Allarme viola: un avocado molto scuro è anche fin troppo maturo e significa che se lo acquistate dovrete consumarlo immediatamente. In giornata. La polpa di un avocado così tanto maturo è sicuramente molto burrosa ma meno soda e consistente, più grigiastra, con probabili note “fermentate” che restano sul palato. Un consiglio in più: se lo acquistate di questo colore violaceo, abbiate l’accortezza di valutare il picciolo: deve essere ancora attaccato, e se lo staccate deve emergere ancora del verde nel punto in cui era attaccato.