Se dico contorno freddo e la prima cosa che vi viene in mente è una triste insalatina verde, allora è il caso che leggiate questo post fino in fondo.

Il contorno è una di quelle portate che si tende a sottovalutare ed è per questo che poi ci riduciamo sempre a fare (o a ordinare) la solita lattuga o, al massimo, delle classiche patate al forno. Sicuramente il tempo gioca un ruolo importante ma non è detto che un contorno debba essere obbligatoriamente super elaborato. Se poi è freddo, potete prepararlo in anticipo e averlo già pronto da servire quando è il momento.

Dai pomodori ripieni alle zucchine alla scapece, passando per gli involtini di melanzane alle cipolline in agrodolce, vi propongo ben 10 ricette di contorni freddi per accompagnare i vostri secondi.

Insalata di ceci, feta e avocado

La prima proposta è una bella insalata mista con ceci, feta e avocado che funziona bene sia come contorno che come piatto unico, visto che ha un buon apporto di proteine (sia animali che vegetali) e di grassi. Ricordatevi di mettere a mollo i ceci la sera prima se li utilizzate secchi, altrimenti vanno bene anche quelli in scatola precotti. Aggiungete la feta e l’avocado tagliati a cubetti, sale, olio, foglioline di menta e una bella spruzzata di limone.

Pomodori ripieni

Ancora una portata che va bene sia come contorno che come piatto unico, a seconda del ripieno che decidete di mettere nel pomodoro. Dal semplice formaggio spalmabile mantecato con del prezzemolo, alla salsa tonnata, dal purè al cous cous: a ogni secondo il suo pomodoro ripieno. Qui ve ne avevamo proposte ben 8, non vi resta che scegliere quella che vi piace di più o che meglio si abbina al vostro secondo.

Insalata di patate

Le patate sono il contorno per eccellenza: fritte, al forno o in purè risolvono sempre un secondo, sia di carne che di pesce. Ma sono ottime anche come contorno freddo, basta avere un po’ di fantasia e preparare un’insalata con aceto, senape, scalogno, aneto e tanto prezzemolo tritato. Ecco la nostra ricetta per preparare un’insalata di patate gustosissima.

Zucchine alla scapece

Tipico contorno napoletano, le zucchine alla scapece sono buone calde ma soprattutto fredde e si prestano ad accompagnare secondi anche molto strutturati. La freschezza data dalla menta riesce a equilibrare in maniera perfetta l’acidità dell’aceto e vi posso assicurare, se non le avete mai mangiate, che sono buonissime anche su una bruschetta come antipasto. Per delle zucchine alla scapece perfette, ecco la ricetta da copiare.

Carote prezzemolate

Anche le carote rappresentano il contorno per eccellenza, che oggi vi proponiamo nella versione prezzemolata: veloce, versatile e adatta a tutti. Vi basterà tagliare le carote a rondelle o bastoncino e lessarle in abbondante acqua salata. Scolatele e asciugatele bene e preparate un trito di aglio e prezzemolo e versatelo in una ciotolina con olio extravergine d’oliva e aceto bianco. Infine, aggiungete le carote e mescolate. Il vostro contorno è pronto.

Puntarelle alla romana

Le puntarelle alla romana sono un altro contorno della tradizione che però fa sempre la sua figura. Tipiche del Lazio e delle regioni limitrofe, le puntarelle sono una varietà di cicoria dall’aspetto simile agli asparagi, con un sapore leggermente amarognolo che ben si presta ad accompagnare un secondo. Qui trovate la nostra ricetta con aglio, olio, aceto e alici.

Insalata di finocchi e arance

Un contorno fresco e profumato che riesce a rendere allegro anche un filetto di merluzzo bollito o un petto di pollo alla piastra (perché siete anche voi a dieta, vero?). In più, è facilissimo da preparare, soprattutto se seguite le nostre indicazioni per pelare gli agrumi a vivo. Tagliate quindi le arance (o anche il pompelmo, a seconda dei gusti) a pezzetti, pulite e affettate anche i finocchi e aggiungete infine sale, olio, pepe e, se vi va, delle noci o delle olive.

Giardiniera

Se siete dell’idea che frutta e verdure debbano essere necessariamente di stagione (come darvi torto!), allora siete anche voi del #teamconserve. Sì perché d’estate è tutto un fiorire di verdure e ortaggi tra peperoni, melanzane, zucchine, fagiolini e poi quelle che troviamo sempre come carote, sedano, patate, cipolle. La giardiniera è uno dei contorni freddi più classici della nostra tradizione gastronomica e, se preparata in casa, dà sempre grandi soddisfazioni. Ecco la nostra ricetta per una giardiniera da gustare tutto l’anno.

Involtini di melanzane al tonno

Un contorno freddo che all’occorrenza diventa un antipasto fresco e gustoso: questi involtini di melanzane ripieni di tonno sono davvero un passepartout. Possono essere preparati in anticipo e tenuti in frigo per poi essere serviti accanto a una fetta di salmone alla griglia o a una frittura di pesce mista. Ecco la ricetta da copiare.

Cipolline in agrodolce

Terminiamo la lista dei 10 contorni freddi con la rivisitazione di una ricetta classica, le cipolline in agrodolce. Un delizioso contorno da servire con bolliti o con formaggi stagionati oppure su crostini o bruschettine per un aperitivo. Se volete, potete fare la ricetta tradizionale con zucchero e aceto, noi, intanto, vi proponiamo la nostra versione con miele e salsa di soia.