Non vedevamo l’ora di scrivere un articolo sulle ricette dolci con la zucca come protagonistq. Perché? Perché significa che siamo in autunno, e che potremo finalmente usare la cannella e la noce moscata in nostra attesa dall’anno scorso, che ci saranno sapori caldi e avvolgenti, e la scusa per usare dosi extra di cioccolato.

Il primo dessert che viene in mente da fare con la zucca è una torta: se da noi si declina con impasto soffice e leggero, negli States la torta alla zucca per eccellenza è la pumpkin pie, cremosa e sostanziosa… cominciamo quindi da queste, che non possono mancare, ma esploreremo molti altri orizzonti che comprendono numerose idee particolari che potete copiare in vista di Halloween e dei suoi dolcetti.

Armatevi di zucche, chiaramente, scegliendo le varietà ideali per la preparazione dei dessert: Delica, per andare sul sicuro, la dolce Violina o Mantovana, dalla polpa più soda. E considerate il sapore castagnoso della Hokkaido, che non a caso è anche chiamata “Potimarron”.

Fatte le scorte, siete pronti per queste ricette di dolci con la zucca.

Pumpkin pie

la torta di zucca per antonomasia, con base di frolla (quasi sempre) e una farcitura a base di purea di zucca, panna, uova e moltissime spezie (cannella, zenzero, noce moscata…). Regina di tutta la stagione autunnale, immancabile sulle tavole americane del Thanksgiving Day, la pumpkin pie è una semplicissima bontà da provare almeno una volta nella vita, e perché non cominciare dalla nostra ricetta?

Torta alla zucca speziata

Non una torta moderna ma nemmeno una torta da colazione: la nostra torta speziata alla zucca è a piani, con l’impasto compatto e corposo tipico dei dolci anglosassoni (in stile english carrot cake, per capirci), con cream cheese spesso. Sapori pieni e caldi nell’insieme, con salsa mou a completare tutto quanto.

Confettura di zucca

Per fare la confettura di zucca ve ne serve una dalla polpa affatto acquosa, e farinosa come le patate. La scelta della zucca è la farse più difficile, perché per fare la confettura il procedimento è davvero basico: polpa a pezzi, scottata con lo zucchero e spezie (se volete), cottura lenta e conservazione sotto vuoto. Questa può essere una bellissima idea per fare dei regali home made.

Torta soffice alla zucca

Morbidissima, alta, da tagliare a fettone e ricca di bontà: yogurt, zucchero di canna grezzo, burro… e un pochino di limoncello che fa da contrasto con le gocce di cioccolato. Semplice, sa di casa quanto il classico ciambellone da colazione: vi va di provare la nostra torta morbida di zucca?

Macarons con zucca

Fate i macarons, lisci e bianchi oppure colorando l’impasto con cannella o tinta gialla, e fate una farcitura con la zucca come protagonista. Può essere un esempio una ganache montata al cioccolato bianco con purea di zucca. Ideale per celebrare la stagione in maniera elegante e inusuale.

Biscotti con zucca (per halloween)

Semplice frolla, da dividere in tre parti e colorare con percentuali di purea di zucca in modo da ottenere più sfumature… e poi il gioco è fatto: rettangoli sovrapposti, arrotolate e tagliate a fette! Ogni biscotto, un vorticoso pensiero felice.

Cioccolatini ripieni di zucca

Zucca e burro di arachidi stanno meravigliosamente insieme, tanto da poter essere inseriti quasi in purezza nei cioccolatini. Vi basterà asciugare bene la purea, miscelarla con burro di arachidi, speziare o zuccherare a piacere e ricavare un impasto malleabile da poter inserire nelle camicie di cioccolato fondente. Il tocco finale? Fiocchi di sale sulla superficie del cioccolatino.

Muffin alla zucca

Una mini torta umida e saporita da portarsi in ufficio e a scuola, da gustare per colazione o merenda: i muffin sono sempre un’idea geniale e farli alla zucca significa poterli anche zuccherare al minimo sindacale! Ecco la nostra ricetta, provatela!

Pumpkin spice latte

Il pumpkin spice latte è uno dei prodotti di punta di Starbucks, la catena di caffetterie che ha conquistato tutto il mondo e si sta espandendo anche in Italia: ogni anno si contano i giorni per vederlo ancora comparire nel menù, ma farlo in casa è più semplice di quanto si pensi. Si parte da purea di zucca, sciroppo d’acero, latte, caffè e spezie: miscelate, scaldate e sorseggiate.

Barrette di zucca, cioccolato e avena

Frullate fiocchi di avena, purea di zucca e poco latte condensato, mettete in congelatore e tagliate poi a blocchi. Se volete, coprite con cioccolato fondente sciolto: strepitose!

Gelato di zucca

Potete fare un gelato velocissimo con soli due ingredienti più aromi ed elementi in più: panna fresca, latte condensato. Stop. Montate la panna, miscelate al suo interno il latte condensato e poi via in congelatore. Se volete, potete aromatizzare con qualunque cosa: sciroppi, frutta secca, frutta sciroppata… oppure purea di zucca, noci pecan e uvetta come vedete in foto.

Cremoso cioccolato e zucca

Potete fare una crema pasticciera aromatizzata alla zucca, o al cacao e zucca, per servirla come dessert in coppe singole.Alternatela a pan di Spagna, o fiocchi d’avena, o caramello….