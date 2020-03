Sarebbe carino organizzare un bel pranzo o una cenetta per le donne più importanti della nostra vita. Partiamo quindi dagli antipasti per la Festa della donna, 12 idee per tutti i gusti e semplici da fare: dai gamberi fritti alla tartare, dalle girelle salate alle polpette di ceci e ancora pizzette di cavolfiore. L’8 marzo si avvicina e con esso anche l’occasione per mettere le mani in pasta e preparare a casa tantissimi manicaretti uno più buono dell’altro.

Gamberi fritti in sfoglia

I gamberi fritti in sfoglia sono l’antipasto perfetto perché coniugano semplicità e eleganza: serviteli con una maionese speziata al curry, oppure con una salsa al mango.

Ecco per voi la nostra ricetta.

Girelle salate

Le girelle salate non solo sono semplicissime ma anche versatili: possono essere farcite con pesce, salumi, formaggi e verdure. Da fare anche all’ultimo momento!

Qui, la nostra ricetta.

Rotolo di frittata ripieno

Avete mai provato a fare il rotolo di frittata? Si tratta di un’idea perfetta anche per un pic nic della Festa della donna, un’idea semplice e originale, che non può non piacere.

Ecco la nostra ricetta.

Polpette veg

Potrebbero essere falafel a base di ceci, o polpettine a base di lenticchie o fagioli: le polpette veg sono sempre un’ottima idea perché saziano e sono appaganti. Una tira l’altra!

Ecco la nostra ricetta.

Pizzette di cavolfiore

Geniali, un pieno di verdure e un’idea davvero originale: niente impasto per queste pizzette, ma tanto cavolfiore condito a mo’ di pizza. Assicuro che non vi accorgerete della differenza.

Eccovi la ricetta.

Mini cracker con salsa di avocado

Se volete puntare sull’effetto gourmet, fate dei mini cracker e condite con una salsa di avocado e verdure oppure salmone affumicato. Una meraviglia.

Misticanza con formaggio e frutta saltata

Fate saltare la frutta in padella (le fragole ad esempio) con un po’ di aceto balsamico, quindi usatela per condire l’insalata. Aggiungete anche noci, feta e scorza di limone e portate in tavola.

Tartare

Con la tartare si fa sempre colpo, e la più apprezzata è solitamente quella di gamberi come la vedete in foto. Potete comunque usare anche tonno o salmone, scegliete in base ai vostri gusti.

Qui trovate la nostra ricetta.

Uova ripiene

Le uova ripiene sono sempre un’idea carina e che piace sempre a tutti. Noi ve le proponiamo con un corposo ripieno e una rosa di salmone a guarnire. Che ne dite?

Qui la nostra ricetta.

Cocktail di gamberi

Un classico intramontabile non può non essere menzionato: gamberi, salsa rosa, lattuga… che bontà Noi lo abbiamo variato leggermente aggiungendo anche chicchi di melagrana, giusto per impreziosire un po’.

Insalata di mare

L’insalata di mare è il tipico antipasto che servono al ristorante, ma volete paragonarlo a quella fatta in casa? Non c’è gara, e la persona cui la preparerete rimarrà affascinata!

Ecco la nostra ricetta!

Mozzarelline con pomodori confit

La semplicità può battere tutto, se giocata bene: una mozzarellina di ottima qualità e qualche pomodorino confit colorato tutt’attorno, ad esempio, sono una carta vincente!