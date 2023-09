di Susanna Danieli 13 Settembre 2023

Le orecchie sono i nuovi occhi? Pare di sì, vista la proliferazione di podcast sullo scibile umano, dalla nicchia al generalista, dall’insider al just for fun. Il binge, termine che guarda caso si riferisce al cibo, passa facilmente dal watching al listening, tanto più quando si tratta di podcast sul cibo. Su tutte le piattaforme c’è materiale a disposizione per abbuffate di ascolto a volontà.

Abbiamo selezionato 17 podcast cercando di spaziare per modalità (racconto, intervista, conversazione), stile (scientifico, investigativo, storico), lingua (vi tocca l’inglese, sorry). E naturalmente argomenti: vino, caffè, fermentati, cucina italiana, e molto altro. Ecco quali ascoltare (e divorare) per tenersi informati senza impegno.

DOI – Denominazione di Origine Inventata



Il podcast hot topic del momento è senza dubbio DOI – Denominazione di Origine Inventata. Questo perché, lo sappiamo, in Italia appena si tocca il cibo e le presunte “tradizioni” ad esso legati scatta la polemica. DOI, condotto Alberto Grandi e Daniele Soffiati per OnePodcast, nella polemica ci si tuffa, dati e fatti alla mano.

Fra pizza americana, Parmigiano del Winsconsin, carbonara gate e quant’altro, DOI smonta le bufale gastronomiche che amiamo raccontarci. Nel corso degli episodi si aggiustano storytelling mitici e si riconsidera il concetto di “tipicità”, svelando particolari affascinanti e curiosi su quella che è (o non è) la vera origine della cucina italiana. Con una buona dose di ironia e Lollo dissing – mica difficile visto che a ogni esternazione il ministro regala perle, ai porci.

Gastropod

La Bibbia degli ascolti gastronomici non può che essere Gastropod, “il podcast che guarda il cibo attraverso la lente scientifica e storica”. Ma anche economica, politica, etica, culturale. Le giornaliste Cynthia Graber e Nicola Twilley non sfornano semplici episodi, ma veri e propri reportage sui più disparati food topic.

Si spazia da tonno, Proibizionismo, posate e addirittura dove va a finire il cibo una volta evacuato (puntata entusiasmante a titolo “Good Shit”). Un approccio davvero olistico ed esauriente per conoscere il cibo a 360 gradi.

Juice it up

A proposito di olismo, gli alumni dell’Università di Scienze Gastronomiche ne sanno qualcosa. Juice it up è il podcast di interviste ideato da Gianluca Bitelli, Claudio Costantino e Alessandro Medici in cui si parla, riflette e sviscera presente e futuro dell’enogastronomia.

Si parla di filosofia, diritto, neurologia del cibo; si va in Giappone, New York, e si torna alle osterie storiche italiane. Attraverso ospiti del mondo accademico, della ristorazione e dell’imprenditoria si arriva appunto al succo di fatti gastronomici a cui forse non avevate mai pensato.

The Food Chain

A livello mediale, con la BBC non si sbaglia mai. The Food Chain è la raccolta di reportage su origine, economia e implicazioni a livello sociale del cibo che mangiamo. A fronte di domande para-esistenziali (Dovremmo allevare i polpi? Cosa mangiano i medici? Qual è il formato di pasta migliore?) il podcast risponde con una narrazione puntuale ed esauriente.

Punti a favore: linguaggio chiaro e digeribilità degli episodi. Ovvero non ci si perde in chiacchiere con una durata media di 30 minuti a puntata. Inoltre segnaliamo l’altro classico BBC The Food Programme, podcast che dal 2018 racconta il cibo in tutte le sue sfaccettature.

Riso patate e cactus

Futuro del cibo, novel foods, globalizzazione e trend gastronomici sono fra i focus di Riso patate e cactus, show condotto da Lorenzo Biagiarelli per Chora Media. Il nostro, come DOI di cui peraltro è stato ospite, non ha paura di dire le cose come stanno quando si tratta di cibo e alimentazione.

Qualche esempio? De-stigmatizzazione dei tanto temuti insetti nel piatto; proteine vegetali; nuovi carboidrati. Inoltre segnaliamo la prima stagione del podcast Una volta era il cioccolato, serie che racconta quali saranno, con buona probabilità, i cibi del futuro prossimo.

The Sporkful

La serie pluripremiata The Sporkful ha già un’ottima premessa nel suo conduttore. Dan Pashman è inventore di un nuovo, ergonomico formato di pasta descritto nella serie “Mission: ImPASTAble” all’interno del podcast. Creatività e curiosità rispetto all things foods dunque sono alla base dell’approccio di The Sporkful.

Vi siete mai chiesti perché la casa di Barbie non ha la cucina? ChatGPT sarebbe in grado di produrre una puntata per conto suo? Come si crea una nuova varietà di mela? The Sporkful risponde a questi e altri quesiti con piglio narrativo ed entusiasta.

C’è fermento

C’è Fermento va nel piccolo, anzi microscopico. Il podcast condotto da Alessandro Biondi Bartolini e Antonella Losa esplora il brulicante mondo di lieviti e batteri, responsabili di innumerevoli alimenti che quotidianamente appaiono sulle nostre tavole. Yogurt, formaggio, enologia: C’è Fermento sviscera la storia della fermentazione, dalle “scimmie ubriache” che fummo alle tecniche dei giorni nostri.

Maintenance phase

Il premio per il podcast più woke va a Maintenance Phase. La serie, condotta da Aubrey Gordon e Micheal Hobber, esplora i falsi miti su diete, integratori, canoni di bellezza e salute. Mettendo alla berlina i personaggi, come dire, ambigui delle tendenze alimentari, dal televisivo Dr Oz a Gwyneth Paltrow.

Dire che il focus sia meramente sulla nutrizione è riduttivo: temi scottanti come grassofobia, body positivity, inclusività sono ricorrenti e perennemente messi in discussione. Avvertenza 1: dal nostro punto di vista italiano ed europeo potremmo non essere sempre d’accordo al 100%, ma vale la pena capire punti di vista anche molto diversi. Avvertenza 2: stile estremamente conversazionale, parlantina frizzante e inside jokes richiedono un orecchio allenato con l’inglese.

Flora – Il mondo attraverso le piante

Flora è un podcast di botanica alimentare e non solo. A cura di Benedetta Gori (etnobotanica e ricercatrice nonché alumna Unisg) e Mattia Battagion di Will Media, ogni puntata parte da una pianta per esplorarne usi, implicazioni e influenze sul sistema mondo. Uno sguardo originale e olistico sul meno conosciuto dei regni naturali (a parte forse i funghi) raccontato in modo preciso e mai banale.

Mangia come parli

A quanto pare Pierluigi Pardo non si occupa solo di sport, e Davide Oldani ne sa tanto oltre la cucina. Il podcast/programma radio Mangia come Parli, in onda ogni sabato su Radio 24, viaggia attraverso la cucina italiana regionale e locale. Si esplorano piatti e prodotti tipici ma anche ristoranti, sagre, iniziative, ricettari. Attenzione: se ascoltato in macchina potrebbe causare più di qualche deviazione.

Terra – La filiera sporca

Questa miniserie di inchiesta di Terra! affronta un argomento doloroso di cui si sa, ma si preferisce far finta di niente. La Filiera sporca parla di capolarato e sfruttamento, di prezzi troppo bassi per essere legali, di terre e mercati lasciati a se stessi. Scritto da Marco Stefanelli e Lea Walter con la voce di Veronica Altimari, Terra è un classico food for thought difficile da digerire ma indispensabile per riflettere.

This is TASTE

Nessuno fa conversazioni intorno al cibo meglio di This is TASTE, podcast realizzato dagli editori del premiato (James Beard Award) magazine online TASTE. Ospiti di tutti i tipi, da chef an influencer, start-upper, giornalisti, sono invitati a parlare della loro attività. Scoprirete quante e quali possono essere le professioni nel settore food e quali sono i percorsi (spesso imprevisti) che hanno portato alla loro ideazione e successo.

Ritratti di famiglia

Tutte le famiglie felici si somigliano, e l’affermazione vale anche per le dinastie del food italiano. Ritratti di famiglia di Chiara Maci racconta storie di imprenditoria, tanto lavoro e meritato successo delle famiglie che hanno fatto la storia dell’enogastronomia nostrana. Il podcast, partito a maggio 2023, per ora ha poche puntate: stay tuned per nuove appassionanti storie.

Vino sul divano

Il bicchiere da meditazione in questo caso si fa veicolo di conversazione. Vino sul Divano è il podcast del sempre puntuale Jacopo Cossater, giornalista e wine communication specialist. Che ci porta nell’atmosfera rilassata di un virtuale salotto per parlare di vino con chi il vino lo fa, ne scrive, lo divulga.

Con la scusa del suo zampino vi proponiamo altri 2 ascolti a tema. La Retroetichetta, miniserie su aspetti del vino solitamente meno presi in considerazione come marketing e social media. Il Quartino di Intravino, podcast pandemico (risale al primo lockdown) di interviste terribilmente interessanti ai protagonisti del mondo enologico.

Metanolo

Il titolo della serie investigativa narrata da Giulia Delogu risveglierà in molti un certo turbamento. Specialmente coloro che in quella seconda metà degli anni ‘80 erano terrorizzati da una roulette russa che si nascondeva dentro a un apparentemente innocuo bicchiere di vino.

Metanolo racconta la tragica, incredibile vicenda di un avvelenamento consapevole, con la suspense e i plot twist tipici degni del miglior thriller. E di come, se si può parlare di “lato positivo”, lo scandalo abbia cambiato per sempre il vino italiano dalle tecniche in cantina all’approccio dei consumatori.

Resistenza naturale

A proposito di passi avanti, passiamo da vino ultra-sofisticato all’intervento quasi nullo, in vigna come in cantina. Resistenza Naturale è il podcast di Triple A, leader in Italia nella distribuzione di vini naturali, condotto da Margaux Gargano. “Un ingrediente, due microfoni e una chiacchierata” con i vignaioli protagonisti del movimento per scoprirne la filosofia.

The Coffee podcast

Come ogni mangiata che si rispetti chiudiamo col caffè. E possiamo dirlo? Assurdo che non ci sia un podcast serio e completo in italiano sull’argomento. Come al solito ci affidiamo ai colleghi anglosassoni per venirci a spiegare l’arte dell’espresso e non solo. Anzi: The Coffee Podcast ne esplora tutte le sfaccettature. Dalla coltivazione ai processi produttivi, dalle tecniche di tostatura ai metodi di estrazione, dalle mono-origini alle nuove tendenze. Dedicato ai professionisti del settore e a tutti i coffee lover.