Si potrebbe prendere quella confezionata, certo. Però vuoi mettere che soddisfazione preparare la pasta sfoglia in casa? Lavorare il burro con le mani, sporcarsi di farina, piegarsi sul matterello: certi gesti sono insostituibili. Se poi avete bisogno di un motivo in più per provarci, beh noi ve ne diamo 16.

Le possibilità sono infinite e tutto parte da una sola base, la pasta sfoglia fatta in casa (di cui per prima cosa vi lasciamo la ricetta). Una volta superata la paura, vedrete che non smetterete più di impastare e infornare. Ecco le 16 ricette da provare per utilizzare la pasta sfoglia in cucina, fragranti grissini, gamberi croccanti, torte sfiziose e dolcetti che si sciolgono in bocca.

Grissini di pasta sfoglia alla pizzaiola

Stuzzichini al gusto pizza? Sì, grazie! I nostri grissini di pasta sfoglia alla pizzaiola sono davvero semplicissimi e faranno un figurone all’ora dell’aperitivo.

Ecco qui la ricetta.

Caramelle di sfoglia ripiene

Dei piccoli fagottini dal ripieno filante: sono le caramelle di sfoglia, un finger food che potete farcire come preferite. Noi vi consigliamo asparagi, stracchino e salame, ma naturalmente siamo aperti ai suggerimenti!

Gamberi in sfoglia

L’aperitivo perfetto è fatto dai gamberi in sfoglia, bocconcini croccanti dal ripieno delicato. Da accompagnare tassativamente con un bicchiere di bollicine.

Ecco la ricetta.

Sfogliatine di verdure

Sostituite la pizza al taglio con queste sfiziose sfogliatine di verdure, semplici e velocissime da preparare. Trattate i rettangoli di sfoglia come delle tele d’artista: qui una zucchina, qui un peperone, una spennellata di origano, un tocco di cipolla. Vedrete che bei (e buoni) quadri!

Strudel di bietole e mortadella

Lo strudel ci piace perché è molto democratico: accoglie tutti, mele in primis, diventa salato, vegetariano e viene bene anche con il pesce. Oggi ve lo proponiamo in tre versioni: la prima è a base di bietole e mortadella, arricchita da cipolle caramellate, formaggio a fette e un pizzico di noce moscata.

Quiche di sfoglia vegetariana

Abbiamo fregato la quiche: in un momento di distrazione abbiamo sostituito la pasta brisée con la pasta sfoglia. Ed è venuta una bomba, croccante e piena di verdure. Curiosi di provarla?

Ecco la ricetta.

Torta salata finocchi e zafferano

Una teglia fumante gialla come l’oro: è la torta salata di pasta sfoglia con finocchi e zafferano, un secondo piatto vegetariano che piace proprio a tutti, anche a quelli che fino a ieri dichiaravano categorici la loro avversione per le verdure: si rimangeranno parole e seconde fette, grazie a questa ricetta.

Torta salata prosciutto scamorza zucchine

Vi diamo qualche indizio: piatto unico, cena veloce, svuota-frigo. Ci siete arrivati? Sono le parole chiave della torta salata con prosciutto cotto, scamorza affumicata e zucchine, semplice, efficace e deliziosa.

Ecco qui la ricetta.

Strudel di pesce

Ecco qui il secondo esemplare di strudel della nostra compilation di pasta sfoglia fatta in casa. Stavolta il protagonista è il pesce: gamberi, calamari, vongole, salmone, decidete voi che guizzo dare al piatto. Servitelo come secondo mediterraneo o antipasto originale.

Ecco la ricetta.

Torta salata zucca, patate, scamorza e noci

Quante contraddizioni in questa torta: è salata ma il gusto vira decisamente sul dolce, il guscio è croccante e il ripieno morbido, la cucinate per mangiarla in due tempi e invece finisce appena la portate in tavola. Cara torta di zucca, patate, scamorza e noci, prendila una decisione ogni tanto. Anzi, rimani sempre come sei, che ci piaci tantissimo.

Ecco la ricetta.

Millefoglie

Prima o poi tutti gli appassionati di pasta sfoglia vengono al dunque, che in questo caso significa fare i conti con la millefoglie, un dolce didascalico e di non facile esecuzione con tutti quegli strati perfettamente croccanti e intervallati da freschissima crema pasticciera. Se solo ci fosse una guida per prepararla: meno male che ci abbiamo pensato noi, con la ricetta senza errori.

Ventagli di sfoglia

Ma anche palme (dal francese palmier), prussiane, cuori, orecchie. Se la forma dei ventagli stimola l’immaginazione, il gusto stimola le papille. Un classico della pasta sfoglia, i ventagli sono semplicissimi da preparare: basta tagliare la pasta in rettangoli, cospargere la superficie con lo zucchero (siate generosi), arrotolare le due estremità fino al centro, raffreddare e tagliare. In forno a 200°C per 15 minuti fin quando diventano belli, croccanti e colorati.

Strudel di pesche

Eccoci all’ultima versione di strudel, quella dolce che fa sempre gola. Invece del classico alle mele però (che tra l’altro impiega un tipo di pasta specifico con una preparazione leggermente diversa rispetto alla pasta sfoglia) oggi vi proponiamo le pesche. Preparatelo in 10 minuti con nettarine, limone e un pizzico di zenzero.

Croissant

Oh-là-là, le croissant croustillant! La mattina comincia con la dolcezza burrosa, calda e fragrante dei croissant, che quando sono veramente fatti bene non hanno bisogno di nient’altro, nemmeno del caffè per inzupparli.

Ecco la ricetta senza errori.

Sfogliatine di mele

Non potevamo concludere questo viaggio nella pasta sfoglia senza menzionare l’accoppiata con le mele, un classico intramontabile della pasticceria. Le sfogliatine alle mele nascondono, come uno scrigno prezioso, un ripieno fumante che potete aromatizzare a piacere: noi consigliamo zucchero a velo, cannella e per i più golosi anche il cacao.

Trecce di sfoglia con pere e zenzero

Lo zenzero lo abbiamo tenuto da parte per queste bellissime trecce alle pere, un dessert facile e veloce che renderà giustizia alla vostra pasta sfoglia fatta in casa e che profumerà suddetta casa di un aroma da acquolina.

Ecco qui la ricetta.