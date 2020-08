I peperoni ripieni sono la tipica pietanza che risulta sempre strepitosa e soddisfacente anche quando declinata in milletrecento varianti. In ogni famiglia o focolare si aggiungono ingredienti diversi tra chi aggiunge pangrattato e chi no, tra chi fa tutto al forno o in padella, tra chi mette uova e chi no… ma, alla fine, le due farciture più gettonate sono sempre riso o carne macinata.

Nulla di male eh, ma in questo articolo vi diamo l’occasione di variare un po’ sia su queste due scelte sia sulla ricetta in sé. Le 10 migliori ricette di peperoni ripieni offrono soluzioni per tutti i gusti e le esigenze – secondo piatto o piatto unico ad esempio, oppure per contesti “da battaglia” e informali o più elegantini… ebbene sì, anche il peperone può esserlo.

Ripieni di carne: come variare?

I peperoni ripieni di carne sono sempre ben accolti: potete impastare con uova o senza, aggiungere al macinato anche un po’ di salsiccia, renderli opulenti con pezzetti di provola o scamorza (come per i peperoni ‘mbuttunati), lasciarli “lisci” ma profumandoli con tante erbe aromatiche e aglio. Qui la nostra ricetta, che potete seguire o stravolgere a vostro piacimento.

Peperoni ripieni di insalata

Ma… in che senso? Nel seno che i peperoni, che possono essere consumati anche crudi o appena sbollentati, possono essere un bellissimo contenitore per la vostra insalata preferita. Svuotateli, lessateli in acqua salata per 5 minuti, gettateli in acqua e ghiaccio e asciugateli. A parte preparare un’insalata con olive, uova, avocado, pane tostato, tonno, ciò che volete e al momento di servire mettetela nei peperoni.

Peperoni ripieni con quinoa

La quinoa è uno pseudocereale che si vede sempre più spesso nelle nostre cucine. Si cuoce o lessandola o risottandola ovvero portandola a cottura aggiungendo poco brodo o acqua alla volta. Mentre cuoce potete arricchirla con verdure o pesce, e alla fine risulterò una pietanza tra il risotto e il cous cous. Ecco, riempite i peperoni e poi fategli fare un giretto in forno: uscirà uno spettacolo. Niente quinoa? Optate per il bulgur.

Peperoni ripieni di riso… rosso o venere

I peperoni ripieni di riso sono un classico almeno al pari a quelli ripieni di carne, ma non avete idea di quanto si possa giocare con la fantasia. Un esempio è sostituire il riso con il riso venere, che difficilmente perde cottura e rimane di un bellissimo colore. Questo ingrediente si sposa particolarmente con il pesce – tonno, salmone, molluschi – ma potete lasciarlo anche liscio così che esalti la sapidità del peperone. Stessa cosa per il riso rosso.

O ripieni di risotto

Un risotto allo zafferano, con salsiccia, al pomodoro, al curry: si prestano tutti per trasformarsi nel perfetto ripieno per i peperoni. Il segreto? Ridurre parecchio i tempi di cottura in modo da infornare i peperoni con riso cotto al dente.

Peperoni ripieni di cous cous

I peperoni ripieni di cous cous possono essere presentati anche a temperatura ambiente, e se scegliete dei peperoni di piccole dimensioni potreste pensare anche a delle stupende monoporzioni per un brunch o un apericena. Condite il cous cous con verdure, carne o pesce, spezie e profumi.

Peperoni con tartare di frutta e verdura

Pomodori, melanzane scottate, olive, capperi, zucchine, carote, mango, ananas, avocado, melone… tutte le verdure si prestano per questa idea di “tartare” coloratissima e leggera. Usatela per farcire i peperoni svuotati e passati nel forno, completando poi con una salsina di maionese o una citronette ricca di menta fresca, e del salmone affumicato.

Ecco invece la nostra ricetta di peperoni ripieni di verdure.

Friggitelli ripieni

Non variate solamente sulla farcitura, ma sul peperone stesso. Sapete quante varietà di peperoni esistono? Una delle più famose e amate è il friggitello: più piccolo, verde, croccante, molto saporito e ideale da servire con sapori altrettanto forti. Ecco la nostra ricetta dei friggitelli ripieni.

Peperoni ripieni di patate

Lessate le patate, tagliatele a pezzettoni, aggiungete uova, formaggio, zucchine a cubetti, se volete salame a cubetti, e usate il composto per farcire i peperoni. Dopo una cottura in forno, otterrete non solo una prelibatezza ma anche un’originale versione dell’insalata di patate.

Peperoni ripieni al tonno

Tonno e peperoni sono un abbinamento vincente, nella pasta e nell’insalata. Unite questi ingredienti per fare un secondo piatto buonissimo e diverso dal solito. Frullate il tonno sott’olio – di ottima qualità – con ricotta, capperi, aglio e ciò che volete, poi usate la crema per farcire abbondantemente i peperoni svuotati. Chiudete con fette di patate sottilissime e via in forno.