Ricette con le prugne: 10 proposte dolci e salate da rifare subito

10 ricette con le prugne, dolci e salate, per portarle a tavola in maniera diversa e non mangiarle solo come frutto: dalla confettura all’arrosto, dagli gnocchi al rumtopf.

di Maria Iniziato 9 Agosto 2021

Le prugne sono probabilmente i più versatili tra i frutti estivi, perché il loro gusto dolce con punte acide si presta a preparazioni sia dolci che salate. Originaria dell’Asia, la prugna fu introdotta nell’area mediterranea dai Romani ma furono poi i Crociati a diffonderla in tutta Europa intorno al 1200. Oggi è un frutto che si produce e si consuma in tutto il mondo, in Italia viene coltivato maggiormente in Emilia Romagna, Campania, Marche, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Trentino Alto Adige.

Esistono tantissime varietà di prugne, distinguibili dalla consistenza e dal colore della buccia, che va dal giallo al rosso fino al blu/viola delle susine. Grazie all’alto contenuto di sali e minerali come potassio, magnesio, calcio e fosforo, le prugne aiutano a combattere la stanchezza. Inoltre, poiché contengono sostanze come flavonoidi e polifenoli, si rivelano anche efficaci antiossidanti. Molto noto è l’effetto diuretico e lassativo delle prugne, soprattutto nella versione secca.

In cucina vengono utilizzate soprattutto per la preparazione di confetture o per dare un tocco in più a secondi di carne ma le ricette con le prugne sono numerose, noi ve ne suggeriamo 10 per portarle a tavola tutto l’anno ogni volta in maniera diversa.

Torta di prugne

Qualsiasi varietà di prugne abbiate a disposizione è buona per preparare una torta. Che sia il classico ciambellone da colazione o merenda o una crostata con crema e prugne, il successo è assicurato. Yogurt, mandorle, noci: aggiungete gli ingredienti che preferite o che avete a disposizione in quel momento, aromatizzate con vaniglia o zenzero e avrete un dolce perfetto in qualsiasi momento della giornata. Se vi piacciono i dolci di ispirazione anglosassone, cimentatevi in un cobbler di prugne, una sorta di crumble a base di frutta e pasta frolla.

Arrosto alle prugne caramellate

Tipico secondo piatto delle feste, l’arrosto alle prugne può essere preparato sia con i frutti freschi che secchi e, quindi, si può mangiare durante tutto l’anno. Approfittate della stagione che consente di averle fresche e provate la nostra ricetta dell’arrosto di maiale con prugne caramellate.

Agnello con le prugne

Le prugne si abbinano perfettamente a carni dal gusto molto forte e deciso come l’agnello. La cucina mediorientale pullula di ricette in cui la carne è accompagnata da frutta sia fresca che secca e infatti vi proponiamo una tajine di agnello con prugne e albicocche, piatto di ispirazione marocchina che catapulterà i vostri ospiti in atmosfere esotiche. Ecco la ricetta da ripetere passo passo.

Involtini di pollo con prugne e mandorle

Non solo maiale o agnello: anche il pollo è una carne che si sposa benissimo con le prugne e la frutta in genere. La ricetta che vi proponiamo può essere un secondo sfizioso e originale da mangiare tutti i giorni e che piacerà molto anche ai bambini. Gli involtini di pollo con prugne e mandorle cotti al forno sono anche molto salutari e ben bilanciati. Ecco la ricetta da copiare.

Confettura di prugne

Non c’è varietà di prugne che non possa essere trasformata in confettura, quindi non importa se avete delle prugne gialle o delle susine: seguite i nostri consigli e conservate il gusto di questo frutto estivo anche per l’inverno. Una volta preparata la confettura, potete mangiarla a colazione su fette biscottate o guarnire crostate e biscotti. Se siete a corto di idee, provate queste hand pies alla confettura di prugne e frutta secca, delle deliziose tortine di ispirazione americana.

Gnocchi di prugne

Si chiamano gnocchi de’ susini e sono una ricetta tipica triestina ma potete mangiarli in tutto il Friuli Venezia Giulia come piatto della tradizione. La particolarità di questi gnocchi di susine è che possono essere mangiati sia come primo piatto che come dessert. Si tratta, infatti, di gnocchi di patate ripieni di susine, pangrattato, zucchero e cannella e conditi con burro fuso e pane tostato aromatizzato alla cannella.

Prugne secche

Oltre alla confettura, un altro modo per conservare le prugne e averle sempre a disposizione è quello di seccarle. Lavate accuratamente le prugne (o susine) e fatele cuocere un paio di minuti in acqua bollente. Dopo averle scolate, decidete se farle seccare con il nocciolo o senza, adagiatele su una teglia e fatele cuocere in forno a 60° per un paio d’ore circa, tenendo lo sportello semichiuso. In alternativa, lasciatele seccare al sole per almeno una decina di giorni, avendo cura di ritirarle la sera. Le prugne secche si conservano in barattoli ermetici e possono essere consumate come snack o come ingrediente per ricette dolci o salate con le prugne. Provate la ricetta del far breton, dolce tipico francese a base di latte, panna fresca e prugne secche.

Rumtopf di prugne

Ancora un altro modo per conservare le prugne o altri tipi di frutta: il rumtopf, metodo tradizionale tedesco che prevede che la frutta venga conservata in barattolo sotto alcol (solitamente rum) e zucchero. Il procedimento lo trovate qui insieme a tutti i trucchi per rumtopf di frutta mista per ogni stagione.

Prugne al vino

Con una ricetta simile a quella del rumtopf, le prugne al vino possono essere conservate in vasetti sterilizzati e consumati in un momento successivo oppure mangiate subito, come dessert a fine pasto. Mescolate vino, cannella, zucchero e altri aromi a piacere e portate a bollore. Immergete le prugne denocciolate e fate cuocere per alcuni minuti. Versate in coppette di vetro e tenetele in frigo fino al momento di servire.

Susine flambé

Per finire, un’altra ricetta da proporre quando si hanno ospiti e si ha voglia di stupirli con un effetto scenografico spettacolare. Dopo aver lavato le susine, dividetele a metà ed eliminate il nocciolo. Farcite con panna montata e richiudete il frutto. Versate del vino liquoroso in una coppa e adagiatevi delicatamente le susine ripiene e lasciate riposare in frigo. Al momento di servire, poggiate nella coppetta delle zollette di zucchero imbevute nel rum, aggiungete altra panna e “date fuoco”.