8 ricette di zuppe autunnali per affrontare al meglio la stagione

di Chiara Cajelli 13 Ottobre 2021

No dai, non alzate gli occhi al cielo annoiati, come bimbi con davanti i cavolfiori bolliti… siamo grandi fan delle zuppe autunnali e vi faremo trovare l’entusiasmo.

Abbiamo a disposizione un concentrato unico di odori, erbe aromatiche, salumi, ortaggi, ricette tradizionali, inusuali, combinazioni irresistibili. Le otto ricette di zuppe autunnali che vi proponiamo abbracciano la stagione e la esaltano.

Zuppa di zucca e pane tostato

La tavola autunnale non è tale senza l’inconfondibile tocco arancione della zucca. Lei è sovrana, naturalmente buona e saporita, leggera, versatile. Che sia vellutata o crema, che abbia pasta o riso cotti al suo interno, che sia delicata o speziata poco importa: una zuppa a base di zucca è sempre gradita.

Zuppa di lenticchie e castagne

Lenticchie, castagne, aromi, poca luce, aria frizzantina: che bello l’autunno! E questa zuppa è particolarmente a tema, semplicissima da fare e corposa, appagante. Volete provarla? Eccovi la nostra ricetta spiegata passo passo.

Zuppa di ceci

I ceci secchi sono disponibili tutto l’anno e sanno adattarsi perfettamente ad ogni stagione… ma col freddo a nostro parere offrono il meglio. Immaginate un buon brodo pieno di cavolo nero, qualche tocchetto di salsiccia, cipolle, erbe aromatiche, e una calscata di ceci cotti a lungo. Vi state già scaldando, vero?

Zuppa di funghi e pancetta

I funghi sono protagonisti in inverno, e sono letteralmente buoni in tutte le salse. Stanno bene con il pesce, con altre verdure, con i legumi, con la carne. In questa zuppa abbiamo deciso di accostarli alla pancetta, per avere un profumo e un aroma finale inconfondibile. Qui la ricetta, irresistibile.

Zuppa ai 5 cereali

La zuppa ai cinque cereali è un vero e proprio comfort food: cavolfiori, broccoli romaneschi, odori, una cottura di quasi un’ora, formaggio di malga… questo è proprio un primo piatto (o un piatto unico?) da fare in abbondanza e per tutta la famiglia. Vi suggeriamo la nostra ricetta.

Zuppa di baccalà e fagioli

Il baccalà è il pesce ideale da inserire in una zuppa: ha una consistenza unica, burrosa, calda, e non ha un sapore spiccatamente di pesce. Accostato alla cremosità dei fagioli è la fine del mondo, motivo per cui non vediamo l’ora che assaggiate questa zuppa.

Zuppa di farro e funghi

Se avete in congelatore una di quelle buste di funghi misti che non sapete come usare, questa ricetta fa al caso vostro. In aggiunta, anche champignon freschi e tanto sapore: pepe, aglio, timo. All’aspetto è irresistibile, da accompagnare magari a grissini fatti in casa.

Zuppa Parmentier

La Parmentier è una zuppa a base di patate, porri e panna fresca di origine francese, deve il suo nome a Antoine-Agustin Parmentier, agronomo e nutrizionista che lavorò alla corte di Luigi XVI… se non l’avevate mai sentita, siete approdati nella parte giusta del web. Eccovi la ricetta di questa prelibatezza.