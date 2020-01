Tonno, 5 ricette per portarlo in tavola

Avete in casa del tonno fresco o in scatola e non sapete come cucinarlo? Noi abbiamo per voi 5 ricette per portarlo in tavola in entrambe le varianti, con semplicità ma fantasia allo stesso tempo. Le proposte sono una più bella dell’altra: non fatevele sfuggire.

1. Tagliata di tonno alla senape

Che dire di questa pietanza, se non che è elegantissima e molto sofisticata, perfetta per un’occasione decisamente speciale? Sceglietela se avete in mente una cena romantica, o se avete ospiti importanti su cui fare colpo; servite questa tagliata di tonno alla giapponese, con tanto di bacchette e riso scondito… rimarranno tutti a bocca aperta.

Eccovi la ricetta!

2. Tagliolini con verdure, tonno e “caviale”

Se in cucina vi piacciono colori, sapori decisi e inusuali, avete trovato la ricetta che fa per voi! Verdure saltate e lasciate belle croccanti, uno speciale “caviale” vegetale di soia, tonno fresco scottato… ci sono tutti i requisiti per rendere memorabile un piatto, non credete?

Qui per voi, la ricetta.

3. Tonno in insalata, servito in pagnotta

Insalatona con olive, pomodorini e tonno? Che noia, già vista… ma se vi dicessi che basta un attimo per darle tutto un altro aspetto, e una marcia in più originale e invogliante? Seguite il nostro suggerimento e servitela in una bella pagnottona svuotata della mollica. Un tocco in più: tagliate la mollica a cubetti, conditela con olio evo e fatela tostare in forno così da servirla come crostini.

Se cercate la ricetta, la trovate qui.

4. Polpette di tonno

Non c’è persona al mondo che non avrebbe l’acquolina all’arrivo della polpette. Che siano di verdure, di carne, d pesce, di legumi poco importa… quelle piccole (per il “piccole”, dipende) bontà conquistano sempre tutti. Tra le nostre preferite ci sono decisamente queste di tonno. Semplici da preparare, perfette per tutta la famiglia.

Pronti? Eccovi la ricetta.

5. Torta rustica con tonno e scamorza

Una torta rustica è sempre la soluzione ideale se ci sono un po’ di ingredienti da smaltire, ma è la soluzione ideale anche pensarla ex novo per cambiare un po’ dalle solite ricette. Ne è un esempio la nostra torta rustica con scamorza, tonno e patate: saporita, morbida dentro e croccante fuori, molto sostanziosa e ideale da portare anche fuori casa per un pranzo al sacco.

Ecco a voi la ricetta.

Avete già scelto da quale iniziare? Io sì, ma non vi svelo nulla.