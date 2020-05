Ricche di vitamine, antiossidanti, minerali e di proprietà benefiche note a tutti, le arance non sono solo un frutto sano e nutriente, ma rappresentano anche un ingrediente profumatissimo per numerose ricette dolci.

Crostate, plumcake, tiramisù, cheesecake, di torte all’arancia ce n’è per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Se siete amanti dell’aroma inconfondibile e del gusto paradisiaco del frutto del sole, ecco la nostra selezione di torte all’arancia da copiare o da cui farvi ispirare.

A parte qualcuna che richiede una maggiore manualità, sono tutte ricette che non necessitano di particolare esperienza, per cui prendete nota degli ingredienti e mettetevi al lavoro.

Plumcake all’arancia

Il plumcake è il classico dolce che riesce anche ai bambini, quindi, anche se la pasticceria non è il vostro forte, non avete scuse. Perfetto per la colazione di tutta la famiglia, il plumcake all’arancia è ottimo anche da mangiare a merenda, accompagnato da una bella tazza di tè o da una tisana allo zenzero.

Gli ingredienti sono pochi e semplici: 3 uova, 200 g di zucchero, 1 arancia, 150 g di burro, 280 g di farina, 1 bustina di lievito per dolci. Lavorate insieme il burro con lo zucchero, aggiungete le uova e, quindi, il succo e la buccia grattugiata dell’arancia. Unite poi la farina setacciata con il lievito e versate in uno stampo da plumcake precedentemente imburrato e infarinato. Infornate nel forno preriscaldato a 180° per circa 35/40 minuti. Quando è cotto (vi raccomandiamo la prova stecchino!), lasciate raffreddare e spolverizzate con zucchero a velo.

Per un dolce con meno grassi, potete sostituire il burro con 120 ml di olio di semi. Inoltre, se volete qualche idea sfiziosa per decorarlo, scegliete una delle nostre proposte.

Crostata di arance

Se il plumcake è la ricetta facile per eccellenza, anche la crostata non scherza. Il segreto sta tutto nella pasta frolla, che deve essere fatta alla perfezione e senza errori. Ovviamente, la aromatizzeremo con una bella grattugiata di scorza d’arancia. Se non volete rischiare con preparazioni troppo complicate, potete farcire la crostata con una classica marmellata di arance (se volete provare a farla in casa, i nostri suggerimenti sono a portata di mano). Altrimenti, se vi sentite particolarmente ispirati, potete preparare una deliziosa crema pasticcera all’arancia e guarnire con fette di arancia caramellata.

Tiramisù all’arancia

Il tiramisù è forse uno dei dolci più famosi al mondo ed è anche uno di quei dolci che si offrono quando si vuole andare sul sicuro, visto che piace quasi a tutti (intolleranze e scelte etiche a parte). Se volete stupire i vostri ospiti con un tiramisù diverso dal solito, potete cimentarvi nella versione all’arancia. Non dovete fare altro che prendere la ricetta del tiramisù perfetto e sostituire il caffè della bagna con del succo d’arancia zuccherato. Aggiungete il succo d’arancia anche nella crema al mascarpone e il vostro tiramisù all’arancia è praticamente pronto.

Per un tiramisù più leggero, provate anche la versione senza uova.

Torta di arance rovesciata

In principio fu la Tarte Tatin e poi sono arrivate tutte le altre torte rovesciate. Molto scenografiche, le torte rovesciate si distinguono per la frutta caramellata posta sul fondo della teglia che, capovolta, crea un bell’effetto decorativo. Se l’originale vuole le mele, è possibile utilizzare tanti altri tipi di frutta, tra cui le arance, per una torta rovesciata dall’aroma inconfondibile. La nostra ricetta è pronta da copiare.

Cheesecake all’arancia

Dalla Francia agli Stati Uniti o, per essere più precisi, all’Antica Grecia. Pare, infatti, che la cheesecake, che tutti conosciamo come dolce della tradizione americana, risalga addirittura al 776 a.C., nell’Antica Grecia, appunto. Quali siano le sue origini, non è questo il luogo per appurarlo, sta di fatto che la pasticceria moderna oggi propone cheesecake per tutti i gusti e con mille varianti. Noi vi lasciamo liberi di preparare la versione bianca e guarnirla con delle fette d’arancia caramellate o candite, oppure di sostituire l’arancia alla ricetta classica, facendo attenzione a non fare questi errori.

Chiffon cake all’arancia

La torta più soffice del mondo, che porta la leggerezza anche nel nome, può essere gustata nella versione classica ma anche in una profumatissima variante all’arancia. Per preparare una deliziosa Chiffon Cake all’arancia non servono doti da maestro pasticciere, ma dovete assolutamente avere l’apposito stampo alto con i piedini. In realtà, potete aromatizzare con del succo d’arancia quasi tutte le torte soffici, dal classico pan di spagna alla torta margherit.

La Chiffon Cake all’arancia è buonissima da sola ma può essere anche farcita con creme o confetture, per un dolce ancora più gustoso.

Torta all’arancia vegana

Per concludere questa carrellata di torte all’arancia ve ne proponiamo anche una versione vegana, senza latte, burro né uova. La ricetta è simile a quella della torta all’acqua, ma aggiungiamo anche del succo di arancia per una torta al profumo di agrumi. Setacciate 300 g di farina con 1 bustina di lievito per dolci vegan e 150 g di zucchero (se di canna è meglio). Aggiungete quindi 200 ml di acqua, 200 ml di succo di arancia e 100 ml di olio di semi. Mescolate, versate in uno stampo e cuocete per circa 35 minuti in forno a 180°. Per un risultato più goloso potete aggiungere all’impasto dei pezzettini di arancia candita o delle gocce di cioccolato fondente.

E se ne dovesse avanzare qualche fetta, la si può sempre riciclare.

Mousse all’arancia

Non è esattamente una torta, ma l’arancia è un ingrediente pazzesco anche per i dolci al cucchiaio, per una mousse, ad esempio. Perfetta per un fine pasto, per una merenda golosa o per accompagnare un ciambellone, è abbastanza semplice da preparare. Potete partire dalla ricetta base della mousse al mascarpone e sostituire l’acqua con del succo di arancia. Una soffice nuvola di piacere che vi porterà in paradiso a ogni cucchiaiata.