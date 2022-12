I migliori tea bar di Roma dove fare l’afternoon tea

La gourmap definitiva per gli amanti del tè e delle porcellane: abbiamo raccolto per voi i migliori tea bar di Roma, gli indirizzi imprescindibili nella capitale dove fare l'afternoon tea.

di Lavinia Martini 22 Dicembre 2022

Mai pensato di fare un afternoon tea a Roma? Anche se in Italia la cultura del tè è ancora poco approfondita, soprattutto per quanto riguarda il tè di qualità, praticamente tutti conoscono l’afternoon tea all’inglese. Questo perché in Europa la conoscenza della preziosa bevanda, è passata proprio per il tramite dell’Inghilterra e per via del suo rapporto con la colonia indiana. Nel Regno Unito sono stati formulati rituali e convenzioni sociali di grande impatto intorno al tè, che ancora oggi guardiamo con ammirazione e simpatia.

Sulle pagine di Dissapore lo spazio dedicato al tè è stato invece enorme. Abbiamo parlato moltissimo sia dell’origine della bevanda, che della classificazione propria dei tè che dovremmo mutuare direttamente dagli studiosi cinesi, sia di una possibile definizione dello specialty tea, dei nomi stessi dei tè e della loro origine. Ci siamo concentrati molto meno sugli aspetti culturali della fruizione della bevanda, anche se per esempio abbiamo raccontato il galateo per il servizio del tè pomeridiano, con le sue regole da rispettare, abbiamo spiegato perché e come viene addizionato il tè con il latte.

Cos’è l’afternoon tea

Se parliamo di riti e di afternoon tea, ci sarebbe spazio per un ulteriore articolo. Per questo cerchiamo di andare spediti parlando del particolare rituale che, come suggerisce il nome, abbiamo mutuato dalla cultura anglosassone. Si tratta di un momento che interrompe la pausa tra pranzo e cena, durante il quale il tè si accompagna a pietanze dolci e salate. Nacque quasi per caso alla corte della regina Vittoria, all’interno della quale fu istituzionalizzato come momento formale di incontro e scambio sociale. Ma afternoon tea è anche termine piuttosto generico, che indica semplicemente il tè che viene preso durante il pomeriggio. Entrando più nello specifico, il cream tea ad esempio è il tè servito con scones, panna e marmellata.

L’afternoon tea a Roma

Nonostante la scarsa conoscenza della materia in Italia, sono molti gli indirizzi che hanno voluto prendere spunto dalla tradizione anglosassone per proporre un momento conviviale legato al tè, durante il quale bere, mangiare e incontrarsi. La maggior parte si trova all’interno di sontuosi alberghi, dove la proposta può incontrare l’apprezzamento di un pubblico locale e internazionale. Ma non solo. Sarà forse il successo di Bridgerton, per cui a Londra è stato creato uno speciale Bridgerton Tea, ad aver portato alla ribalta il tè vittoriano, ma se avete voglia di provare questa esperienza nella Capitale, vi suggeriamo i migliori tea bar di Roma in cui potete farlo.

Babingtons Tea Room La sala da tè più antica d'Italia trova spazio all'interno della meraviglia di Piazza di Spagna, facendo capolino alla fine della scalinata di Trinità dei Monti. L'apertura della sala nel 1893 va attribuita all'attività imprenditoriale, al tempo pionieristica (come si ricorda spesso, in quegli anni il tè in Italia si vendeva solo in farmacia), di due "signorine" di origine inglese: Isabel Cargill e Anna Maria Babington. Oggi a gestire l'attività è la quarta generazione dei discendenti di Isabel, Chiara Bedini e Rory Bruce, che hanno portato innovazione tra le sale di Babingtons senza intaccare le atmosfere di fine '800. Il tè viene servito tutto il giorno e così i due rituali più scenografici: il cream tea con scones caldi, fatti in casa secondo la ricetta di famiglia, burro, marmellata di fragole e panna montata, da abbinare a un tè caldo o freddo a seconda della stagione. E poi lo spettacolare high tea, dove a scones e tè si uniscono i fingers sandwiches con salmone, cetrioli e uova, serviti sulle bellissime alzatine sormontate dall'effige di Mascherino, il gatto "mascotte" di Babingtons.

Velo Pasticceria Una novità degli ultimi anni in fatto di Afternoon Tea è rappresentata da Velo, la pasticceria all'interno dell'hotel The First Roma Dolce di Via del Corso, hotel del gruppo The Pavillons Hotels & Resort che è il primo in Italia, ad ospitare un Dessert bar & Restaurant. Nel menu, oltre ai dolci e alla carta dei piatti per tutta la giornata, è possibile gustare, dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni uno speciale afternoon tea che comprende scones e clotted cream e marmellate miste, una selezione di monoporzioni, mignon e biscotti, infine una degustazione di pasticceria salata da abbinare ai tè della tea list, oppure, a scelta, a un calice di champagne.

Le Serre by ViVi Nel grande locale in zona Monte Mario targato Vivi, c'è la possibilità di sorseggiare un tè mangiando dolci dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle ore 19.00. L'offerta è composta da una scelta di tè e infusi (ma anche cioccolata calda per chi la preferisce) da abbinare ai dolci e all'offerta salata di un ricco buffet, dove trovano spazio anche proposte vegane e senza glutine. Tra le ricette, di ispirazione anglosassone, sandwiches, apple pie, scones, cheesecake, biscotti e torte al cioccolato. Disponibile durante un determinato periodo dell'anno.

Rome Cavalieri Al Rome Cavalieri il tea time è servito in una doppia variante. Al Tiepolo Bar, durante la stagione autunnale e invernale, è possibile prendere un tè accompagnato da fingers sandwiches, dessert, sushi di fruttae, focaccine con essenza di zenzero, tè verde e fiori d'arancio. Ma non solo: presso l'Imperial Club riservato agli ospiti del 7° ed 8° piano il momento del tè è stato studiato dal Guest Relations Manager della struttura Umberto Giraudo. Non un semplice tè ma un vero e proprio percorso gastronomico che comincia con un flûte di Prosecco o Franciacorta con roastbeef e salsa horseradish, seguito da una selezione di sandwich al salmone, al formaggio e prosciutto di York con una fettina di cetriolo. Si passa poi alla scelta del tè presentata in ampolle di cristallo, accompagnata dal rituale dei dolci con mousse e bicchierini di frutta, crostatina alla frutta con crema e gelatina, selezione di crostate, ciambellone, pan di Spagna o pan banana, lemon curd con scones, panna montata e confettura ai frutti rossi.

Hassler Bistrot Si rimane sempre nei dintorni di Piazza di Spagna per entrare in uno degli hotel più esclusivi della città: l'Hassler. Il rituale del tè è servito all'interno di Sala Eva, dove la pastry chef Martina Emili ha studiato un menu dedicato proprio al pomeriggio. Anzi nei due menu, Italian e Traditional, che muovono appunto dalla tradizione anglosassone e dalla sua rivisitazione in salsa mediterranea. Nella proposta troviamo, a seconda del menu, scones ripieni di crema al mascarpone e accompagnati da confetture di frutti di bosco, fragola e marmellata di arancia. Poi occhio di bue, cake al limone con meringa all'italiana, bignè con craquelin alla vaniglia e cuore di lampone, oppure cookies, cupcake al doppio cioccolato (bianco e fondente) con frosting al cioccolato fondente. I tè proposti a SalaEva per accompagnare questo vero e proprio rituale anglosassone spaziano dalle miscele più classiche come Earl Grey ed English Breakfast, a quelle più ricercate. In alcuni periodi dell'anno, per esempio a Natale, inoltre, vengono proposti tè a tema. I tè vengono serviti in speciali porcellane tedesche con il marchio Hassler e poi accompagnati al tavolo da una clessidra che scandisce i tempi di infusione. Ci sono anche le proposte salate dello chef Marcello Romano a chiudere il cerchio, che variano a seconda del tè scelto: formaggi stagionati ad esempio, ma anche tramezzini farciti con ricotta e salmone, focaccine con mozzarella di bufala e pomodoro o pane integrale con rucola e tacchinella

Hotel Vilòn Il momento del tè all'Hotel Vilòn non è ispirato solo all'Inghilterra ma anche alla Francia. Si svolge dalle 17 in poi presso il ristorante Adelaide, dove viene proposta una selezione di oltre venti tipologie di tè, che comprendono tè in purezza, oppure aromatizzati, oltre a infusi, deteinati e bevande detox. La proposta è accompagnata dalle ricette dolci dello chef pâtissier Andrea De Benedetto, che comprende paris brest alla nocciola, muffin alla zucca speziati e agli agrumi, cookies del giorno con caramello e frutta secca, capresina fondente, mini cheesecake, pasticciotti mignon alla crema, tartelletta con frutta fresca. Ma non manca anche la proposta salata, con lievitati e finger food da abbinare ai tè. Nella stagione invernale, oltre al tè si può scegliere anche la cioccolata in tazza, che arriva dal cioccolatificio Maglio nel leccese: al peperoncino, allo zenzero o ai pistacchi, con aromi di cannella, cioccolato bianco e topping come scorzette d'arancio, nocciole, meringhe, praline o marshmallow arrosto. Le porcellane provengono da manifatture del nord Europa, degli Stati Uniti, ma anche da Inghilterra e Francia.