4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022/23: nona puntata a Lecce

29 Gennaio 2023

Tutti pronti per l’appuntamento di stasera con la nona puntata dell’edizione 2022/23 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Questa volta lo chef ci porta a Lecce, alla ricerca del Miglior ristorante del centro storico della città. Come al solito lo chef ci aspetta questa sera, 29 gennaio, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su NOW.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va a Lecce

Anche in Salento, la puntata si svolgerà con la medesima modalità di sempre. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno vicendevolmente nei propri ristoranti. All’arrivo, i ristoratori rivali si recheranno in sala per valutare (e soprattutto criticare) l’arredamento e la mise-en-place.

Alessandro Borghese, invece, andrà in cucina insieme al ristoratore di turno in modo non solo da ispezionare il locale (e controllare che non ci sia polvere sulla cappa, che non ci siano coltelli appesi alla parete col magnete, che i cibi in frigo e dispensa siano tutti etichettati e separati…), ma anche per dare un’occhiata a quello che sarà lo Special della puntata.

In particolar modo in questa puntata lo Special è rappresentato dalle fave e dalla cicoria. Lo Special è l’ultima categoria inserita nel programma: si tratta di una ricetta, un piatto, un ingrediente o una modalità di cottura particolare, tipica di quella zona e su cui si scontrano tutti i ristoratori dell’episodio.

Una volta pranzato, ecco che i ristoratori dovranno dare il loro voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Al termine della puntata, sommando tutti i voti, verrà decretato il vincitore. Ma attenzione: manca ancora il giudizio di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato.

Il vincitore otterrà non solo l’ambito titolo di Miglior ristorante del centro storico di Lecce, ma anche un premio in denaro da investire nella propria attività.

I quattro ristoranti in gara stasera saranno:

Ristorante SemiSerio : il ristorante di Gigi si trova vicino a Piazza Sant’Oronzo. Aperto 11 anni fa, vanta una location curata, ma informale. Dotato di una cucina a vista, il locale presenta piatti della tradizione e del territorio, anche se talvolta rivisitati

: il ristorante di Gigi si trova vicino a Piazza Sant’Oronzo. Aperto 11 anni fa, vanta una location curata, ma informale. Dotato di una cucina a vista, il locale presenta piatti della tradizione e del territorio, anche se talvolta rivisitati La Sapore : Christian, originario di Milano, si è trasferito qui per amore una ventina di anni fa. Il ristorante è aperto in quella che una volta era la zona a luci rosse della città. Il suo menu parte dai sapori della tradizione salentina, riproponendoli in chiave moderna

: Christian, originario di Milano, si è trasferito qui per amore una ventina di anni fa. Il ristorante è aperto in quella che una volta era la zona a luci rosse della città. Il suo menu parte dai sapori della tradizione salentina, riproponendoli in chiave moderna Dall’Antiquario : Antonella è il titolare e lo chef del ristorante sito nella zona della movida, quella di Santa Chiara. Antonella e il marito hanno trasformato il loro originario negozio di antiquariato in un ristorante tradizionale. La cucina del locale è classica e tradizionale, con ingredienti freschi. Ovviamente all’interno del locale non mancano ricordi del vecchio negozio di antiquariato

: Antonella è il titolare e lo chef del ristorante sito nella zona della movida, quella di Santa Chiara. Antonella e il marito hanno trasformato il loro originario negozio di antiquariato in un ristorante tradizionale. La cucina del locale è classica e tradizionale, con ingredienti freschi. Ovviamente all’interno del locale non mancano ricordi del vecchio negozio di antiquariato Anima Terrae: Daniele è il titolare e lo chef del locale sito vicino al palazzo storico Sambiasi. Romano, ma con origini pugliesi, qui Daniele offre una cucina gourmet con piatti della tradizione rivisitati in maniera sofisticata e proposti con metodi di cottura differenti. Il ristorante sottolinea le caratteristiche architettoniche del palazzo storico e vanta anche un giardino interno

Nelle puntate precedenti di 4 Ristoranti il van di Alessandro Borghese ci aveva portato a Fuerteventura, Livorno, Bologna, Edimburgo, Napoli, Cinque Terre, Udine e Ortigia.