4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/2024: ottava puntata a Lisbona

Ovviamente se abbiamo passato la Vigilia di Natale in compagnia della nona stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/2024, ecco che altrettanto faremo la sera di Capodanno. Questo perché, puntuale come il simpaticone del gruppo “Cena di Capodanno” che alle 23.59 ci delizia con la sempiterna battuta “Ci si vede l’anno prossimo”, ecco che alle 21.15 circa di stasera, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta su Now, arriva l’ottava puntata del programma. Che per l’occasione vola a Lisbona.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/2024: tutti a Lisbona

Neanche a dirlo, questa volta Alessandro Borghese cerca il Miglior ristorante italiano nel centro storico della capitale portoghese. La puntata, pur se in trasferta all’estero, si svolgerà sempre nel solito modo.

A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno a vicenda nei rispettivi ristoranti. I tre concorrenti rivali si occuperanno di giudicare e criticare la location e la mise en place, mentre Alessandro Borghese si recherà in cucina per controllare che sia tutto a posto (chissà se le cappe di Lisbona sono più pulite delle nostre?) e per dare una prima occhiata allo Special di turno.

La categoria Special è l’ultima introdotta nel programma. In ogni puntata i quattro ristoratori sono chiamati a confrontarsi su un piatto, un ingrediente o una metodica di cottura comune, tipica della loro zona. E per forza di cosa lo Special sarà diverso di puntata in puntata. Chi presenterà lo Special migliore si aggiudicherà un Bonus da parte dello chef. Nel caso di Lisbona, lo Special sarà il baccalà

Al termine della cena i ristoratori daranno un voto da 0 a 10 alle cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Chi otterrà più punti, avrà vinto la puntata ottenendo il titolo di Miglior ristorante (e un premio economico). Ma attenzione: ai punteggi dei concorrenti bisognerà sommare quelli di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara a Lisbona:

Makkà Restaurant : ristorante aperto recentemente nel quartiere di Campo Pequeno, ecco che qui il titolare Carmine propone una location moderna, sofisticata e anche un po’ vintage. Per Carmine, il suo è uno dei ristoranti italian più belli di Lisbona

: ristorante aperto recentemente nel quartiere di Campo Pequeno, ecco che qui il titolare Carmine propone una location moderna, sofisticata e anche un po’ vintage. Per Carmine, il suo è uno dei ristoranti italian più belli di Lisbona Davvero : il ristorante di Isaac è situato all’interno dell’Hotel Sublime Lisboa, nel quartiere Amoreiras. Presenta un dehor esterno e una sala interna cichi e signorile. Isaac è l’executive chef del locale

: il ristorante di Isaac è situato all’interno dell’Hotel Sublime Lisboa, nel quartiere Amoreiras. Presenta un dehor esterno e una sala interna cichi e signorile. Isaac è l’executive chef del locale La Pasta Fresca : sempre nel quartiere di Campo Pequeno troviamo anche il ristorante di Stefania, che vanta una cucina tutta fatta a mano. Il locale è sia ristorante che pastificio. Per la titolare è un ristorante dalla forte eprsonalità

: sempre nel quartiere di Campo Pequeno troviamo anche il ristorante di Stefania, che vanta una cucina tutta fatta a mano. Il locale è sia ristorante che pastificio. Per la titolare è un ristorante dalla forte eprsonalità Parao73: il ristorante di Angelo si trova nel quartiere di Arroios. Anche questo aperto recentemente, offre un servizio completo: colazione, aperitivo, pranzo e cena. Il men è quello tipico della cucina meridionale contemporanea

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia, in Costa Azzurra e nell’Oltrepò Pavese.