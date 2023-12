4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: settima puntata nell’Oltrepò Pavese

Neanche la Vigilia di Natale ferma la messa in onda della settima puntata di questa nona stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24. Che se stasera cenate di magro (sì, ma quando mai? Vi vedo che state preparando pantagruelici cenoni a base di pesce cercando, con scarsa efficacia a dire il vero, di sostenere che tutte quelle orde di pesce e vongole siano la cosiddetta “cena di magro”), potete sempre rifarvi gli occhi con i menu dei ristoranti in gara. Questa volta il van si sposterà nell’Oltrepò Pavese, alla ricerca, manco a dirlo, del Miglior ristorante dell’Oltrepò Pavese.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese viaggia per l’Oltrepò Pavese

Come sempre l’appuntamento è per domenica 24 dicembre 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW. La puntata seguirà il classico iter di sempre. A turno i quattro ristoratori in gara si ospiteranno e sfideranno nei rispettivi locali. Giunti sul posto, i tre ristoratori rivali commenteranno e criticheranno la location e la mise en place, mentre Alessandro Borghese si recherà in cucina per controllare che sia tutto a posto (cappe pulite, via i coltelli, etichettate i cibi in frigo e in dispensa… Ma dobbiamo continuare a dirvelo dopo nove stagioni?) e per dare una prima occhiata allo Special.

Lo Special è l’ultima categoria inserita nel format. Si tratta di un piatto, un ingrediente o una metodo di cottura particolare di quella zona, su cui tutti i ristoratori sono chiamati a confrontarsi. Oggetto di bonus da parte di Borghese, ovviamente lo Special cambierà di puntata in puntata. In particolare, qui nell’Oltrepò Pavese, lo Special sarà rappresentato dal risotto con pasta di salame e Bonarda.

Alla fine i ristoratori dovranno dare un voto da 0 a 10 a cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Sommando i voti, si potrà stabilire chi sia il vincitore. Ma attenzione, a questi bisognerà aggiungere anche quelli di Alessandro Borghese che con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara nell’Oltrepò Pavese:

Ristorante Vino dei Frati di Rovescala : Beatrice è la chef e la titolare del locale, dotato di una terrazza panoramica che si affaccia sui vigneti. Il ristorante propone un menu con piatti stagionali e prodotti di alta qualità, ricercato e basato sulla tradizione, ma senza disdegnare influenze da altre regioni

: Beatrice è la chef e la titolare del locale, dotato di una terrazza panoramica che si affaccia sui vigneti. Il ristorante propone un menu con piatti stagionali e prodotti di alta qualità, ricercato e basato sulla tradizione, ma senza disdegnare influenze da altre regioni All’AvamPOsto sul Grande Fiume di Portalbera : Marco, chef e titolare del locale (nonché comandante della moto-nave con cui accompagna i turisti lungo il fiume), ha creato il suo ristorante in mezzo al Po, allestendolo in una chiatta ricavata da un vecchio barcone. Il ristorante propone un menu con piatti della tradizionale, con particolare focus sulle specialità di lago e di fiume

: Marco, chef e titolare del locale (nonché comandante della moto-nave con cui accompagna i turisti lungo il fiume), ha creato il suo ristorante in mezzo al Po, allestendolo in una chiatta ricavata da un vecchio barcone. Il ristorante propone un menu con piatti della tradizionale, con particolare focus sulle specialità di lago e di fiume Agriturismo Boccapane di Colli Verdi : Andrea, genovese d’origine, è lo chef e il titolare del ristorante. Il locale sorge in un’ex casa contadina del Novecento, del tutto ristrutturata. La cucina è quella tipica del territorio con ricette tradizionali e prodotti locali

: Andrea, genovese d’origine, è lo chef e il titolare del ristorante. Il locale sorge in un’ex casa contadina del Novecento, del tutto ristrutturata. La cucina è quella tipica del territorio con ricette tradizionali e prodotti locali Cà del Monte di Cecima: Anna, chef e titolare del locale, originaria del Piemonte, ha costruito il suo ristorante in un vecchio casolare di mattoni, circondato da un notevole panorama. La sua è una cucina tradizionale, ma con un pizzico di originalità. Infatti cuoce tutto sottovuoto e a bassa temperatura. Il menu varia da quello tipico dell’Oltrepò a quello lombardo e piemontese

Ricordiamo che in questa nona stagione Alessandro Borghese è stato a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria, ad Ascoli Piceno, in Irpinia e in Costa Azzurra.