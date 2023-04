Carrefour, Tomino del Boscaiolo di Longo e di Terre d’Italia: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 17 Aprile 2023

Questa volta un altro richiamo è stato pubblicato sul sito di Carrefour, dopo quelli relativi alle Gallette di riso giganti di Carrefour Bio, ai Pancakes al cioccolato di Bernard Jarnoux Crepier e ai Wurstel Wudy AIA: sono stati ritirati dal commercio, infatti, due lotti del Tomino del Boscaiolo di Longo e del Tomino di Terre d’Italia a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte risale a qualche giorno fa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 13 aprile 2023.

Carrefour, Tomino del Boscaiolo di Longo e di Terre d’Italia: richiamo per Salmonella

In tutti i richiami, il nome del produttore è sempre Caseificio Longo srl, quello con sede dello stabilimento in via Leonardo Da Vinci 43 a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Inoltre, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre ITL741WCE.

Per quanto riguarda la denominazione di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sono:

Tomino del Boscaiolo di Caseificio Longo (il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Caseificio Longo srl): numero del lotto di produzione 1074, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 27-28 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da due tomini da 180 grammi

(il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Caseificio Longo srl): numero del lotto di produzione 1074, quello con la o il termine minimo di conservazione del 27-28 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da due tomini da 180 grammi Tomino del Boscaiolo di Terre d’Italia (il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS S.p.A.): numero del lotto di produzione 1074, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 27-28 aprile 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da due tomini da 180 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza di Salmonella spp (si tratta di un richiamo in via cautelativa). Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione sono pregati di non consumarli se presenti in casa e di restituirli presso il punto vendita di acquisto.

