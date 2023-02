Mandorle sgusciate di Dattilo, Movida Catering e I&D: richiamo per rischio chimico

Maxi richiamo sul sito Salute.gov per le Mandorle sgusciate di Dattilo, Movida Catering e I&D: sono state ritirate dal commercio a causa di un rischio chimico.

di Manuela Chimera 14 Febbraio 2023

È stato pubblicato un maxi richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia, alla Mayo di Soya senza uova di Cerealterra e alla Mousse cocco e cioccolato e Tiramisù pistacchio di Mascherpa tiramisù: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Mandorle sgusciate di Dattilo, Movida Catering e I&D a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 14 febbraio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 9 febbraio 2023.

Mandorle sgusciate di Dattilo, Movida Catering e I&D: richiamo per aflatossine

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mandorle sgusciate, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è I&D srl. Il nome del produttore, invece, è Almendras Lopez, con sede dello stabilimento in via Montegrappa 37 a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo, i marchi del prodotto e le unità di vendita sono:

Mandorle sgusciate di Darrilo: numero dei lotti di produzione 277/22 e 290/22; unità di vendita rappresentata dalla confezione in bustine da 40 grammi

Mandorle sgusciate di Movida Catering: numeri dei lotti di produzione 270/22, 294/22 e 273/22; unità di vendita rappresentata dalla confezione nel secchiello di plastica da 700 grammi

Mandorle sgusciate di Movida Catering: numeri dei lotti di produzione 277/22 e 291/22; unità di vendita rappresentata dalla confezione nel secchiello di plastica da 1.000 grammi

Mandorle sgusciate di I&D: numeri dei lotti di produzione 279/22, 280/22 e 295/22; unità di vendita rappresentata dalla confezione in vaschette compostabili da 200 e da 400 grammi

In tutti gli avvisi di richiamo non è indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti interessati dal richiamo.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più nel dettaglio è stata riscontrata la possibile presenza di aflatossine (negli avvisi di richiamo non è specificato il tipo di aflatossine coinvolto).

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Sempre per rimanere in tema di richiami per rischio chimico, di recente sono stati ritirati dal commercio anche alcuni lotti degli Spinaci italiani con mozzarella e condimenti ai formaggi di Decò Italia, del Riso Vialone Nano di Curtiriso e del Riso lungo B di Smart.