Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 10 Febbraio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Mayo di Soya senza uova di Cerealterra, alla Mousse cocco e cioccolato e Tiramisù pistacchio di Mascherpa tiramisù e al Tiramisun vegano di Mascherpa tiramisù: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia a causa di un rischio allergeni. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sugli avvisi di richiamo veri e propri coincidono: è sempre quella del 9 febbraio 2023.

Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia: richiamo per latte

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Brownie (al cioccolato fondente), mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT C4E68CE. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sia il nome del produttore è sempre Eurochef Italia SPA, con sede dello stabilimento in via della Tecnica 40 a Sommacampagna, in provincia di Verona.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

30183: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 90 grammi

43632: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione che va dal 24 febbraio al 4 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata sempre dalla confezione da 90 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni collegato a un errore di etichettatura. Nell’etichetta, infatti, non è stata dichiarata la presenza dell’allergene latte e prodotti a base di latte (se si legge l’etichetta, invece, il claim recita proprio che è “Fatto a mano, senza glutine o lattosio”).

Nelle avvertenze tutte le persone allergiche al latte o ai prodotti a base di latte sono pregate di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì viene richiesto di riportare tali lotti presso il punto vendita di acquisto.

Sempre rimanendo in tema di rischio potenziali allergeni, di recente sono stati anche richiamati alcuni lotti di altri prodotti, fra cui quelli del Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi di Trentin, della Cannella polvere di Principio attivo, della Cannella biologica in polvere di Pensa Bio e Artigiano del Bio, del Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci, della Cannella in Polvere Bio di Bongiovanni, della Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo e dei Pizzoccheri di Viva La Mamma.