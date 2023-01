Riso lungo B di Smart: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 4 Gennaio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Rambutan Thailandia di MC Garlet, al Pistacchio sgusciato di Aliments e all’Aringa Sciocca di Il Borgo del Gusto: sono stati richiamati dal commercio, infatti, diversi lotti del Riso lungo B di Smart a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 gennaio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 3 gennaio 2023.

Riso lungo B di Smart: richiamo per cadmio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Riso lungo B, mentre il marchio del prodotto è Smart e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Esselunga S.P.A. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Panigada T & F Snc, con sede dello stabilimento in via Corelli 32 a Milano.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo coincidono con il termine minimo di conservazione:

06.10.23

07.10.23

10.10.23

19.10.23

20.10.23

11.11.23

12.11.23

15.11.23

16.11.23

17.11.23

18.11.23

19.11.23

25.11.23

In tutti i casi, l’unità di vendita è rappresentata sempre dalla confezione da 5 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di metalli pesanti. Più precisamente, il metallo contaminante in questo caso è il cadmio.

Nelle avvertenze si invitano i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati con relative scadenze a non consumarli se presenti in casa e a riconsegnarli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 666 555.

In precedenza sono stati richiamati anche alcuni lotti del Riso Vialone Nano di Prix, del Riso Carnaroli di Per te e Selex e del Riso Arborio di Carpi Riso.

Il cadmio è un metallo pesante molto tossico. Lo si trova in tracce in natura, spesso sotto forma di impurità di zinco e piombo. Talvolta capita che alcuni tipi di alimenti, fra cui proprio il riso, ma anche carni di animali e crostacei, possano finire contaminati a causa di acque inquinate o scarichi. Esiste una forma di avvelenamento acuto con sintomi simil influenzali:

febbre

dolori muscolari

brividi

polmonite

edema polmonare

tosse

naso e gola irritati

mal di testa

vertigini

Esiste anche una forma di intossicazione cronica con sintomi come: