Mitili Spagna di Effelle Pesca: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 29 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Salame Campagnolo, Gourmet e Le selezioni di Smapp, alla Coppa di suino di Freschi per te e al Latte per neonati Humana 3: è stato richiamato dal commercio un singolo lotto dei Mitili Spagna di Effelle Pesca a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 26 novembre 2022.

Mitili Spagna di Effelle Pesca: superati i limiti microbiologici

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cozze special (si tratta di mitili del genere Mytilus galloprovincialis, originari della Spagna, più precisamente di zocce allevate in Galizia), mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT S1086 CE. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Effelle Pesca srl, con sede dello stabilimento a Bosco Mesola, frazione del comune di Mesola in provincia di Ferrara.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello indicato come FL 335600. Sull’avviso di richiamo non viene indicata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (la data di confezionamento è quella del 19 novembre 2022), mentre l’unità di vendita è rappresentata dal sacco da 5 pezzi (per un totale di 1 kg a confezione).

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Purtroppo nell’avviso di richiamo non viene specificato il nome dell’agente eziologico responsabile di questo ritiro, ma si parla solo genericamente di un superamento dei limiti microbiologici.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa.

Sempre per rimanere in tema di cozze, ad agosto Basko aveva ritirato dal commercio un lotto dei Mitili comuni di Consorzio Lavalle Paolo, mentre la stessa cosa aveva fatto la Metro a maggio, ma questa volta per Mitili di Giò mare. In questi casi il richiamo era stato sempre provocato da un rischio microbiologico. Diverso, invece, il caso del richiamo delle Cozze cilene sgusciate di Pesquera Landes di febbraio e del richiamo delle Cozze cotte Marinsieme Idea e Aquolina: in questo caso questi due richiamati erano stati provocati da un rischio chimico.