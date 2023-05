Chocolate Cookies di Merba: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 16 Maggio 2023

Ancora un richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Popcorn per forno a microonde di Nezin, al Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia e alle Uova da allevamento a terra pasta gialla di Antonelli: è stato, infatti, ritirato dal commercio un singolo lotto dei biscotti Chocolate Cookies di Merba a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 15 maggio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 12 maggio 2023.

Chocolate Cookies di Merba: richiamo per latte

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Chocolate Cookies 25% – 150g, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Merba. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Banketbakkerij Merba B.V., quello con la sede dello stabilimenti in Wilhelminakanaal Noord 2 a Oosterhout, nei Paesi Bassi.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello identificato con il numero 2301202, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 12 gennaio 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Infatti, nonostante sul packaging sia correttamente indicata la dichiarazione precauzionale sulla possibile presenta di allergeni, più specificatamente quella che dice “Può contenere tracce di latte”, ecco che da recenti analisi di laboratorio è risultato che le proteine del latte contenute nell’impasto di questo specifico lotto del prodotto in questione eccedono lievemente il limite massimo di 0,016 mg consentito dalla legge olandese.

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla in questo caso, ma se si soffre di allergia o intolleranza al latte, nel caso si fosse già acquistato il numero di lotto sopra indicato e fosse già presente in casa, il consiglio è ovviamente quello di non mangiarlo.

