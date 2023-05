Bastone e Filone di salame di Colombo Luigi: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 17 Maggio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio, ai Chocolate Cookies di Merba e ai Popcorn per forno a microonde di Nezin: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti del Bastone di salame dolce e del Filone di salame di Colombo Luigi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 15 maggio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettivi è quella dell’11 maggio 2023.

Bastone e Filone di salame di Colombo Luigi: richiamo per Salmonella

In tutti i richiami, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 1288 L C.E.E., mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Salumificio Colombo Luigi srl, quello con la sede dello stabilimento in via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco.

Queste sono le denominazioni di vendita esatta, il marchio del prodotto, il numero del lotto di produzione e la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei prodotti oggetto del richiamo:

Bastone di salame dolce 250 gr del Salumificio Colombo Luigi: numero di lotto L859 (1369), quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 luglio 2023 e unità di vendita rappresenta dalla confezione da 0.250 kg

del Salumificio Colombo Luigi: numero di lotto L859 (1369), quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 luglio 2023 e unità di vendita rappresenta dalla confezione da 0.250 kg Filone di salame 250 gr del Salumificio Colombo Luigi: numero di lotto 99L1369, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 luglio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 0.250 kg

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Salmonella spp. Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione sono pregati di non consumarli se già presenti a casa, bensì di restituirli presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che le cosiddette “Salmonelle minori” possono provocare sintomi da intossicazione alimentare entro poche ore dall’ingestione degli alimenti contaminati. I sintomi sono quelli classici delle gastroenteriti:

febbre

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

Tuttavia in caso di bambini piccoli, anziani, pazienti con disordini del sistema immunitario o pazienti con altre patologie, ecco che possono comparire anche sintomi e sindromi più gravi, fra cui anche la setticemia.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio microbiologico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio alcuni lotti della Fontina DOP di Regione Che Vai (richiamo sul sito di Aldi), delle Uova da allevamento a terra pasta gialla di Antonelli, del Salame Baguette di Salumificio Colombo Luigi, del Tomino classico Fior Fiore di Coop e del Tomino del Canavese Nonno Casaro.