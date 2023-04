Preparato per budino gusto vaniglia di Dolciando: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 17 Aprile 2023

Ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Mandorle al gusto Tamari di dmBio, alla Quinoa bianca di Calleris – Linea Più e alla Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Preparato per budino al gusto vaniglia di Dolciando a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 aprile 2023.

Preparato per budino gusto vaniglia di Dolciando: richiamo per lupini

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato per budino gusto vaniglia, il marchio del prodotto è Dolciando, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Eurospin Italia S.p.A. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Cleva S.p.A., quello con sede dello stabilimento in viale Dante Alighieri 30 a San Martino dall’Argine, in provincia di Mantova.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L221123, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 23 novembre 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 130 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene lupino non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche ai lupini. Pertanto tali consumatori sono invitati a non mangiare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso un punto vendita Eurospin per richiedere o la sostituzione o il rimborso.

I lupini sono un tipo di legumi che, in alcune persone, può causare forme di allergia. Inoltre, contenendo proteine molto simili a quelle delle arachidi, sono possibili reazioni allergiche anche a chi soffre di allergia alle arachidi o altre leguminose. Come sintomi di reazione allergica abbiamo:

congiuntiviti

prurito in bocca

asma

difficoltà respiratorie

eritemi

prurito diffuso

dolori addominali

diarrea

shock anafilattico

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, di recente sono stati anche ritirati dal commercio alcuni lotti dei Chupa Chups Tubes Mini di Perfetti Van Melle, del Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini, di prodotti vari a marchio Mascherpa, delle Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt e dello Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster.