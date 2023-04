Lidl, Preparato per Creme Caramel di Belbake: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 11 Aprile 2023

Ancora un richiamo, ma questa volta pubblicato sul sito di Lidl. Dopo i richiami relativi alle Mandorle fritte con zucchero, miele e sale di Sol & Mar, ai Wurstel Servelade di Dulano e al Prodotto vegetale con olio colza e farina mandorle Vemondo, ecco che è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Preparato per Creme Caramel di Belbake a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di questi ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 7 aprile 2023.

Lidl, Preparato per Creme Caramel di Belbake: richiamo per mandorle

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato per Creme Caramel 200g, mentre il marchio del prodotto è Belbake. Il nome del produttore è Prontofoods SpA, con sede dello stabilimento in via Grazia Deledda n. 43 a Montichiari, in provincia di Brescia. Nell’avviso di richiamo non è segnalato, invece, il numero di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice EAN 4056 4893 47866, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 5 dicembre 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. A seguito di un’analisi effettuata sul numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione, è risultata la presenza di tracce di mandorle non segnalate in etichetta.

Nelle avvertenze i consumatori che fossero allergici alle mandorle sono invitati a non consumare il numero di lotto suddetto e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per chiedere il rimborso. E questo anche senza presentazione dello scontrino di acquisto.

Lidl specifica, poi, che il richiamo coinvolte solo ed esclusivamente l’articolo Belbake Preparato per Creme Caramel 200g, quello con TMC 05/12/2025. Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono stati coinvolti nel richiamo. Inoltre per informazioni è anche possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia, 800 48 00 48. Prontofoods e Lidl Italia, poi, si scusano con i clienti per gli eventuali disagi provocati.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti dei Chupa Chups Tubes Mini di Perfetti Van Melle, del Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini, di prodotti vari a marchio Mascherpa, delle Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt e dello Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster.