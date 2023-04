Chupa Chups Tubes Mini di Perfetti Van Melle: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 11 Aprile 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Quinoa bianca di Calleris – Linea Più, alla Verdura fresca seems (country beans) di RB Foods e alla Sopressa nostrana di Salumificio Sant’Orso e I buoni salumi d’Italia: è stato, infatti, ritirato dal commercio un singolo lotto dei Chupa Chups Tubes Mini di Perfetti Van Melle a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 aprile 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata indicata la data dei controlli effettivi.

Chupa Chups: richiamo per allergeni

In questo caso l’avviso di richiamo non è particolarmente prodigo di informazioni. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Chupa Chups Tubes Mini, mentre il marchio di produzione è Chupa Chups e la ditta produttrice è Perfetti Van Melle, con sede dello stabilimento a Castelnuovo. Nell’avviso di richiamo non vengono specificati né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, né l’indirizzo esatto dal produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come L2082, con data di scadenza o termine minimo di conservazione di febbraio 2024.

Purtroppo nell’avviso di richiamo non sono indicati l’unità di vendita (anche se, ingrandendo la foto presente nel richiamo, vediamo che la confezione interessata dal ritiro è quella da 175 grammi) e neanche i motivi precisi del richiamo. Si sa solamente che si tratta di un rischio allergeni, ma non è specificato a quali allergeni ci si riferisca (si sa solo che nel lotto sono presenti allergeni non dichiarati in etichetta, ma quali siano, non è dato saperlo, il che rende un po’ difficile capire quali soggetti allergici debbano stare in guardia e da che cosa). Inoltre anche nelle avvertenze non è indicato nulla, anche se, in questi casi, l’indicazione solitamente è quella di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.

Se siete interessati, però, ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti del Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini, di prodotti vari a marchio Mascherpa, dello Spitztube – Prodotto dolciario da forno di Schuster, dei Biscotti al farro del Panificio Backerei Moser, del Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta, dei Biscotti frolla Mini Spitzbuben di Panificio Harrasser, dei Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia e della Mayo di Soya senza uova di Cerealterra.