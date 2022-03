Pescaria, il fast food di pesce pugliese, apre a Trento il suo decimo locale

di Manuela 14 Marzo 2022

Se siete fan di Pescaria, sappiate che sta per aprire a Trento il suo nuovo locale: si tratta del decimo in Italia. L’inaugurazione di terrà il 17 marzo, più precisamente in Largo Carducci 25-27-29. Prossimamente, invece, è prevista l’apertura a Padova.

Bartolo L’Abbate, amministratore delegato di Pescaria, ha spiegato che l’azienda vuole portare Pescaria in tutte le principali città italiane, anche là dove non c’è la cultura del pesce: loro adorano le sfide. Inoltre pensano di riuscire a raggiungere in questo modo più giovani in quanto sono loro che cercano le novità (e che permettono, poi, di portare Pescaria nelle famiglie. In effetti come dimenticare il panino Odino, dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla?).

Per quanto riguarda il locale di Trento, sarà aperto tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte. Potrà ospitare massimo 70 persone e in questo punto vendita lavoreranno 25 persone.

Il format, nato a Polignano a Mare in Pulia sette anni fa, attualmente è presente in diverse città italiane:

Nel corso del 2022, poi, sono previste altre cinque aperture di cui Padova sarà la prossima (sarà il secondo punto vendita in Veneto, il primo era stato quello di Verona).