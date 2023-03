Fagioli al fiasco di NaturaSi: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 6 Marzo 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle patatine Viva Chips Paprika Style di Solid Food, alla Vongola lupino e Scrigno di Venere di Giò Mare e al Prosciutto cotto a trancio La Bottega del Gusto, Il Mercato e Sapori Genuini: è stato richiamato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Fagioli al fiasco di NaturaSi a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 3 marzo 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 2 marzo 2023.

Fagioli al fiasco di NaturaSi: richiamo per frammenti di vetro

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fagioli al fiasco, mentre il marchio del prodotto è NaturaSì e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è EcorNaturaSì SpA, con sede dello stabilimento in via Palù 23 a San Vendemiano, in provincia di Treviso. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Cereal Terra, mentre il nome del produttore è Cereal Terra srl, con sede dello stabilimento in via Ricardesco 15/17 a Ciriè, in provincia di Torino.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello che ha come data di scadenza o termine minimo di conservazione quella del 28 marzo 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione nel barattolo di vetro da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, più precisamente la possibile presenza di frammenti di vetro. Nelle avvertenze viene chiesto a tutti gli acquirenti di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione, quello con tempo minimo di conservazione del 28 marzo 2025 (controllando anche le scorte in casa nel caso fosse già stato acquistato e presente in dispensa), bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto che provvederà a sostituirlo o a rimborsarlo anche senza scontrino fiscale. Inoltre il negoziante provvederà anche a chiarire eventuali dubbi. Viene poi precisato che il richiamo interessa solamente la scadenza sopra indicata.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio fisico, ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti dello Strutto vasetto di Gigi il salumificio, delle Alici marinate dolci sott’olio di Eredi Panico, delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Artigiana Sud, delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Opramolla Mario Eredi, delle Alici marinate dolci e piccanti di Corcione Ingross, del Latte per neonati Humana 3 e del Formaggio a pasta filata affumicata di Merivio e Scerì.