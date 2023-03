Salame campagnolo di Gabba Salumi: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 29 Marzo 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Risotto a gusti vari di Arconatura, ai Fagioli al fiasco di NaturaSi e alle Viva Chips Paprika Style di Solid Food: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Salame campagnolo di Gabba Salumi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 marzo 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 27 marzo 2023.

Salame campagnolo di Gabba Salumi: richiamo per Listeria monocytogenes

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salame Campagnolo da gr. 400, mentre il marchio del prodotto è Gabba Salumi e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 872 L. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Gabba Salumi srl, con sede dello stabilimento a Candelo, in provincia di Biella (sull’avviso di richiamo non è indicato l’indirizzo esatto dell’azienda).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 0312, mentre sull’avviso di richiamo non è indicata nessuna data di scadenza o termine minimo di conservazione. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 400 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico per la salute dei consumatori, più precisamente la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di restituirlo all’azienda Gabba Salumi.

Ricordiamo che l’intossicazione alimentare da Listeria monocytogenes, nota come listeriosi, può manifestare sintomi entro 24 ore dall’ingestione di cibi contaminati. Negli adulti sani spesso si hanno forme asintomatiche. Negli altri casi i sintomi sono similari a quelli di tutte le altre forme di gastroenterite:

febbre

nausea

vomito

dolore addominale

diarrea

Tuttavia nei soggetti anziani o nei pazienti con deficit del sistema immunitario sono segnalate forme più gravi, con sviluppo di encefaliti, meningiti o anche setticemia.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio microbiologico, sempre di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti del Tramezzino Texano di Paninochef, dello Sfilaccio di manzo di Coppiello Giovanni, dello Sfilaccio di bovino di Freschissimi, della Julienne e Sfilaccio di pollo di Coppiello Giovanni, della Fontina DOP di Pascoli Italiani, dello Sfilaccio di equino di Coppiello Giovanni e del Preparato di ragù di puro suino di Il Maiale.