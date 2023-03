Sfilaccio di manzo di Coppiello Giovanni: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 22 Marzo 2023

Ancora un richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Risotto a gusti vari di Arconatura, ai Fagioli al fiasco di NaturaSi e alle Viva Chips Paprika Style di Solid Food: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dello Sfilaccio di manzo di Coppiello Giovanni a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di qualche giorno fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 17 marzo 2023.

Sfilaccio di manzo di Coppiello Giovanni: richiamo per Listeria monocytogenes

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sfilaccio di manzo 100g atm, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1323 L CE. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Coppiello Giovanni, con sede dello stabilimento in via Muggia 2 a Vigonza, in provincia di Padova.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

2301088

2301131

2301136

2301137

2301138

2301145

2301146

2301147

2301150

2301151

2301165

2302031

2302032

2303024

2303030

Per quanto riguarda la data di scadenza o termine minimo di conservazione, in pratica sono stati ritirati tutti i numeri di lotto con scadenza compresa fra il 18 giugno 2023 e il 6 agosto 2023. L’unità di vendita, invece, è sempre rappresentata dalla confezione da 100 grammi atm.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Più precisamente si è trattato di un ritiro a titolo precauzionale a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze, i clienti che avessero già acquistato tale prodotto sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già presenti in casa, bensì dovrebbero restituirli presso il punto vendita di acquisto per procedere con la restituzione o il rimborso, ma solo entro il 6 agosto 2023.

L’intossicazione alimentare da Listeria monocytogenes, nota come listeriosi, può scatenare sintomi entro 24 ore dall’ingestione dei cibi contaminati. Nei soggetti adulti e sani, spesso l’infezione decorre in maniera asintomatica. Tuttavia sono frequenti le presentazioni con sintomi comuni a tutte le altre gastroenteriti:

febbre

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

In caso di pazienti anziani, bambini o soggetti immunodepressi, però, è possibile lo sviluppo di forme decisamente più gravi come l’encefalite, la meningite o la setticemia.

Sempre per rimanere nell’ambito di richiami per rischio microbiologico, ricordiamo che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti dello Sfilaccio di bovino di Freschissimi, della Julienne e Sfilaccio di pollo di Coppiello Giovanni, della Fontina DOP di Pascoli Italiani, dello Sfilaccio di equino di Coppiello Giovanni, del Preparato di ragù di puro suino di Il Maiale e del Salametto tipo Milano di Salumeo.