Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e Lettere dall’Italia: richiamo per rischio microbiologico

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Mortadella di Salumificio F.lli Riva, ai Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio e ai Chocolate Cookies di Merba: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti del Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e di Lettere dall’Italia a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 24 maggio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 19 maggio 2023.

Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e Lettere dall’Italia: richiamo per Listeria

In tutti i richiami, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è MD S.p.A., mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 01 124 CE e il nome del produttore è sempre Igor S.R.L., quello con sede dello stabilimento in strada Natale Leonardi 32, a Cameri, in provincia di Novara.

Questa la denominazione di vendita esatta, il marchio del prodotto, il numero del lotto di produzione e la data di scadenza dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Gorgonzola DOP Dolce Lettere dall’Italia di Lettere dall’Italia: numero dei lotti 10427001 e 10427002, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 24 maggio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione di peso variabile

di Lettere dall’Italia: numero dei lotti 10427001 e 10427002, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 24 maggio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione di peso variabile Gorgonzola DOP Dolce Malga Paradiso di Malga Paradiso: numero del lotto 10421004, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 24 maggio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi

Il motivo del richiamo è sempre un rischio microbiologico, più precisamente la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che la Listeria monocytogenes è responsabile di un’intossicazione alimentare nota come listeriosi. Talvolta in adulti sani e senza malattie pregresse la malattia può decorrere quasi in maniera asintomatica. Spesso, invece, provoca sintomi simili a quelli di tutte le altre gastroenteriti:

febbre, ma solo a volte

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

Tuttavia nei pazienti anziani o nei soggetti immunodepressi può causare sindromi più gravi, fra cui forme di meningite, di encefalite e di setticemia.

