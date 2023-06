Vitel Tonnè Viva la Mamma e Il Buongustatio: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 3 Giugno 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante, alle Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips e al Preparato per crema catalana di San Martino: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Vitel Tonnè di Via la Mamma e de Il Buongustaio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 3 giugno 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 1 giugno 2023.

Vitel Tonnè Viva la Mamma e Il Buongustatio: richiamo per Listeria

In tutti i richiami, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 1101 L CE, mentre il nome del produttore è sempre Piatti Freschi Italia S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in via Vercelli 59 a Caresanablot, in provincia di Vercelli, in Piemonte.

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il numero del lotto di produzione, la data di scadenza e l’unità di vendita dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Vitel Tonnè Il Buongustatio 200g S6 di Il Buongustaio (prodotto commercializzato per In’s Mercato S.p.A., con sede in via Istituto Santa Maria della Pietà 6): numero di lotto L017313903, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

(prodotto commercializzato per In’s Mercato S.p.A., con sede in via Istituto Santa Maria della Pietà 6): numero di lotto L017313903, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 28 giugno 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi Vitel Tonnè Viva la Mamma 180g S12 di Viva la Mamma (prodotto commercializzato per Piatti Freschi Italia S.p.A.): numero di lotto L018314203, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 21 luglio 2023 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 180 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze si raccomanda a coloro che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione di non consumarli se già presenti in casa, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

