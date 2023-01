Tastasale di Il Pronto da Cuocere: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 16 Gennaio 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Riso lungo B di Smart, al Rambutan Thailandia di MC Garlet e al Riso Vialone Nano di Prix: sono stati richiamati dal commercio, infatti, un paio di lotti del Tastasale di Il Pronto da Cuocere (prodotto a base di carne macinata) a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 13 gennaio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 10 gennaio 2023.

Tastasale di Il Pronto da Cuocere: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Tastasale (Codice articolo: 345864), mentre il marchio del prodotto è Il Pronto da Cuocere e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT S1P24 CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Aspiag Service srl, quello con sede dello stabilimento in via B. Buozzi 30 a Bolzano.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L 6125220077: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 gennaio 2023

L 6125240077: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 gennaio 2023

In entrambi i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 500 grammi, formata da due Tastasale del peso di 250 grammi ciascuno.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Più precisamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione costituiscono un rischio per la salute dei consumatori a causa di un pericolo di potenziale tossinfezione provocata dalla presenza di Salmonella spp.

Nelle avvertenze, i consumatori che abbiano già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto al centro del richiamo e che abbiano già tali lotti nel frigorifero di casa sono pregati di non consumarlo.

Sempre per rimanere in tema di salumi o prodotti a base di carne, recentemente sono stati ritirati dal commercio anche alcuni lotti del Salame Milano La Bottega del Gusto, del Salame Milano Il Tagliere del Re e del Salame felino di Regione che vai:

Ricordiamo che, a seconda del tipo di Salmonella (di solito le cosiddette Salmonelle minori), entro poche ore di distanza dall’ingestione dell’alimento contaminato, possono manifestarsi sintomi gastroenterici come:

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

Tuttavia esistono alcuni tipi di Salmonella che possono provocare sindromi anche più severe o forme di setticemia.