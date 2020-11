Milano e provincia sono da sempre luoghi ampiamente battuti per il delivery, specialmente per quanto riguarda la pizza, ma mondo della consegna a domicilio è cresciuto a dismisura, soprattutto negli ultimi anni, e ha rafforzato la sua posizione sul mercato in modo perentorio a seguito delle regole di sicurezza imposte dal lockdown di questa primavera e alle ultime novità in corso, in quello che si prospetta essere un triste autunno-inverno per la ristorazione (e non solo).

Quantità non è sempre sinonimo di qualità, però: non tutti i professionisti sono in grado di comprendere quanto diversa sia e debba essere la concezione di una pizza appositamente progettata per essere cotta e riposta in un cartone, ma nemmeno tutti i clienti sono in grado di sceglierla come si deve.

Ecco perché ci siamo noi di Dissapore, pronti a consigliarvi le 14 migliori pizzerie di Milano e provincia per la consegna a domicilio, con tutte le informazioni che vi saranno utili per ordinare.

IGPizza – Italian Gourmet Pizza

Milano

L’unica orgogliosa creatura di Daniele Lanza è situata in Via Filippo Brunelleschi, e da anni promuove una pizza identitaria, studiata e creata appositamente per mantenere fragranza e struttura anche con l’asporto e la consegna a domicilio.

“IG” sta per “Italian Gourmet”, nel senso più profondo del termine: la ricerca per questi ragazzi è tutto, a partire dal blend personalizzato di farine per l’impasto (grano tenero, segale e canapa sativa) fino alla ricerca di ingredienti solo italiani.

Un claim che oggi sembra essere scontato, ma per il quale Daniele si batte da diversi anni, sul suo blog e sul canale youtube storie enogastronomiche.

Da IGPizza nulla è lasciato al caso, come illustrato in maniera cristallina sul sito internet ufficiale: sono previsti contenitori diversi a seconda della distanza, inseriti a loro volta in una borsa termica ad alto isolamento e riscaldata elettricamente, riposta poi in un baule isotermico stabilizzato. L’obiettivo è quello di riuscire a consegnare una pizza perfetta anche all’altro capo di Milano.

Certo, potete ricevere i loro prodotti anche tramite le più celebri app, ma chi ve lo fa fare dopo aver scoperto quanta cura e attenzione ripongono nel delivery?

Aperto dal Martedì al Sabato dalle 12.30 alle 15 e dalle 19.00 alle 22.30, e la Domenica dalle 19.00 alle 22.30.

Lievito Mother Fucker

Milano

Lo so, solo il geniale nome vale la menzione tra i locali da non lasciarsi scappare per la pizza-delivery. Lievito Mother Fucker è una dark kitchen, nonché uno dei brand di Delivery Valley, realtà nata dalle mani della finalista di Masterchef 5 Alida Gotta e dal partecipante di Masterchef 2 Maurizio Rosazza Prin, conosciuto come Maurizio Chissenefood.

Come logico aspettarsi, l’azienda ha concepito una serie di locali con un unico obiettivo: creare ricette uniche specifiche per la consegna su due ruote, collaborando con i principali player nel mondo del delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eats).

Il brand di cui parliamo oggi si riferisce, logicamente, alla pizza, in particolar modo quella al padellino, terreno ancora scarsamente battuto all’ombra della madonnina, ma con caratteristiche perfette per l’asporto.

Situato in Viale Col Di Lana 8, è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00.

Pizzium

Milano

Difficile che la figlia prediletta di Nanni Arbellini abbia bisogno di presentazioni, ma per chi ancora non lo sapesse Pizzium è un brand apertamente dedicato alla diffusione su larga scala della pizza napoletana, creata con un impasto ad hoc da 24 ore e ricette regionali studiate, ben calibrate e indubbiamente originali.

Ne è chiara dimostrazione l’enorme dimensione dell’azienda, che oggi conta 20 locali di cui 6 a Milano.

Per il delivery dovete affidarvi a Uber Eats, dal Lunedì al Giovedì dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.00, o dal Venerdì alla Domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00.

Crosta Lab

Milano

Di Crosta, figlia di Simone Lombardi e Giovanni Mineo, abbiamo parlato ampiamente.

Quel che non vi abbiamo ancora detto tuttavia è che nel Luglio 2020 è stato inaugurato un nuovo progetto a pochi passi dalla casa madre, dal nome Crosta Lab.

Uno spazio nato come contenitore di idee differenti, dove vengono prodotti pane, dolci e pizza e che in futuro verrà utilizzato come antro per i corsi di panificazione e pasticceria.

La vera novità è tuttavia la pizza a portafoglio, sfornata appositamente per il take away “da una finestra” o per il delivery dalle 18.30 alle 23.00.

‘O Fiore Mio Pizze di Strada

Milano

Direttamente da Faenza, O’ Fiore Mio è una pizzeria nata dalle mani di Davide Fiorentini e ingrandita insieme alla mano di uno dei più cari amici di Gabriele Bonci, Jonathan Trombini, oggi migrato su altri progetti.

Sebbene la sua celebrità sia dovuta anche a pane, tonda e cornetto all’italiana, a Milano è sbarcata qualche anno fa con un’ottima pizza in teglia alla romana, in un piccolo antro dedicato in particolar modo al take away e al delivery.

Come da prassi, non mancano i consigli per far rinvenire la pizza nel modo corretto in casa propria: padella antiaderente ben calda, fiamma bassa, 3 minuti con coperchio e il gioco è fatto.

Esatto, O’ Fiore Mio non consegna pizze calde ma pizze da rigenerare, in modo da garantirvi il crunch più sonoro possibile, e di scegliere il momento del rinvenimento.

Potete ordinare da Glovo, Deliveroo e Uber Eats dalle 8 alle 15 dal Lunedì al Venerdì.

Avete voglia di pizza per la sera? Ordinatela e scaldatela quando vi pare, la teglia romana non fa distinzioni.

Marghe

Milano

Una delle pizzerie più conosciute di Milano dalla notte dei tempi, orgogliosamente napoletana, il cornicione rigonfio, bella da vedere, da fotografare e da mangiare. Basta dare un occhiata alle pizze per rimanere stregati dai colori dei menu stagionali a rotazione.

La pizza di Marghe è disponibile anche a domicilio con Uber Eats da entrambi i suoi punti vendita in Via Cadore e Via Plinio, dal Lunedì alla Domenica dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 23.30.

Da Zero

Milano

Si lo so, di Da Zero avevamo già parlato anche nell’articolo sulle pizzerie aperte a pranzo, ma merita una menzione d’onore per le mascherine in stoffa regalate ai clienti. La pizza del Cilento viene consegnata a domicilio tramite Glovo o Deliveroo dalle 19 in poi dalla sede di Via Luini.

Berberè

Milano

Impossibile non citare, in un articolo dedicato al delivery, di una delle pizze migliori per l’occasione? La tonda di Berberè, crosta tostata e leggermente croccante, interno morbido e già divisa a fette; sembra fatta apposta, forse più per l’asporto che per il servizio al tavolo.

Potete ordinarla tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 da Deliveroo o Uber Eats.

Cocciuto

Milano

Ultima ma non ultima tra le “già trattate”, Cocciuto è una delle realtà più recenti nel milanese e tuttavia letteralmente esplosa, con già tre locali all’attivo e non poche critiche positive.

Sin da subito si sono attrezzati per il delivery, prevedendo un forno aggiuntivo per poter gestire la richiesta in maniera più efficace.

Aperti dal Lunedì al Giovedì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.30, dal Venerdì alla Domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00, con servizio a domicilio tramite Deliveroo e Uber Eats.

The Kitchen Delivery

Casorezzo, Galliate, Magenta

Nella nostra classifica delle migliori pizzerie di Milano e provincia The Kitchen ha rivestito un ruolo di tutto rispetto, e oggi non è da meno. A seguito dei recenti eventi e del lockdown i proprietari hanno deciso di unificare i tre locali sotto il brand The Kitchen Delivery, concentrando i loro sforzi su una consegna a domicilio completamente autonoma e molto efficiente, servendo solo i comuni limitrofi in modo da garantire la massima qualità del prodotto.

Ne è chiaro esempio il foglio distribuito di volta in volta contenente le istruzioni per far rinvenire la pizza assicurando il 100% della fragranza promessa al cliente.

Aperti tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 per take away o delivery.

La Baita dei Sapori del Sud

Garbagnate Milanese e Cassina Nuova

Altra innegabile protagonista della nostra classifica, La Baita Dei Sapori Del Sud è la figlia del giovane ed abile pizzaiolo Cristian Romano.

La pizza è di taglia M, con il cornicione ben gonfio e vaporoso, i colori sgargianti e la cottura uniforme e maculata; è una delle migliori napoletane a canotto del Nord Italia, con farciture ricercate e originali, specialmente nelle versioni con le creme.

Consegna autonoma nei due locali di Garbagnate Milanese e Cassina Nuova, da Martedì a Sabato dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00, Domenica dalle 19.00 alle 23.00.

Mo Pizz

Legnano

Nato dalle mani di Cristian Moschiano e del socio Lule, Mo Pizz è un locale predisposto per il take away ed il delivery fin dal suo primo giorno. Consegna autonoma, come per la maggior parte delle realtà provinciali, da Lunedì a Venerdì dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.30, Sabato e Domenica dalle 19.00 alle 23.30.

Pizzamorefantasia

Legnano

.Taglia M, cornicione sviluppato ma non troppo e stesura spesso imprecisa. Nonostante qualche problema di cottura riscontrato alla nostra visita, Pizzamorefantasia è tra le migliori pizzerie di Milano e provincia, nel complesso.

Potete ordinarla anche da asporto su Deliveroo, da Lunedì a Sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.30, Domenica dalle 19 alle 23.30, chiuso il Martedì.

Pizzeria Reginè

Paderno Dugnano

La pizza di Reginè è una napoletana “moderna” di taglia M, con cornicione evidente e pronunciato. Innegabile l’impatto una volta che la pizza arriva al tavolo, profumata e gonfia come una nuvola.

Per l’occasione i proprietari hanno rafforzato il servizio di delivery, affidandosi a Deliveroo tutti i giorni a pranzo e gestendolo in autonomia per la cena dalle 19.00 alle 22.00.