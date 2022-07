Nuova apertura di questa estate che sembra fare proprio al caso di chi cerca un po’ di refrigerio fuori casa. Borgo della Mistica si trova all’interno del Parco della Mistica ed è una bellissima struttura che aveva originariamente una destinazione agricola, in parte mantenuta e ancora in via di rigenerazione. Bellissima la piscina frontale che offre tramonti spettacolari. Il menu è curato e realizzato dalla chef Ornella De Felice che ha fatto un gran lavoro per far sentire tutti accolti e a casa. In accompagnamento, anche le pizze ideate da Frumento.