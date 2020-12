Antipasti di capodanno: 8 ricette facili e scenografiche

Quest’anno sta finendo, alcuni di voi esclameranno “finalmente” e altri – come noi – rimangono neutrali perché non si sa mai. Anzi, a noi piace focalizzarci sull’inizio dell’Anno Nuovo… e sull’inizio del Cenone: ecco i nostri antipasti di Capodanno preferiti, soluzioni semplici, allegre, sapide, eleganti ma mai eccessive.

Cercate di divertirvi almeno in cucina, scegliendo solo qualcosa che vi piace: siamo sicuri che almeno un paio tra questi 8 antipasti di Capodanno possano fare al caso vostro!

Cestini di lenticchie e cotechino

Solitamente, lenticchie e cotechino arrivano a tavola a ridosso della mezzanotte in un trionfo di abbondanza che porta gioia ed entusiasmo. Abbiamo deciso di darvene un assaggio anche per l’antipasto, con questa idea carina e molto semplice per presentarli. Il cestino può essere sia di sfoglia sia di brisè, varia in base al vostro gusto. Ecco la ricetta.

Religieuse salati

Questa, amici, è una preparazione importante che calca le scene della gastronomia di alto livello. Esiste anche – ovviamente – nella versione dolce ma per l’occasione ne abbiamo una salata: torrette di bigné, farciti con formaggio spalmabile e salmone, completati con una gelatina di pomodoro. Bellissimi, vero? Ecco a voi la ricetta.

Crema di lenticchie con gamberi

Elegante, semplicissima ma dall’aspetto sofisticato, abbraccia la ormai sorpassata tradizione di iniziare i pasti con un potage: la crema di lenticchie con spiedo di gamberi è l’ideale per Capodanno, anche per la sapidità conferita da spezie come zenzero e curcuma. Potete seguire la nostra ricetta, oppure personalizzarla come vi piace: un po’ di zucca, no spezie ma aglio e rosmarino…

Panettone salato farcito

Un classico che ci accompagna da ormai non si sa più quanti decenni, il classico prodotto da comperare in gastronomia già completo di salse e farciture e che, data la scarsità di impegni per questo Capodanno, possiamo anche valutare di fare in casa. Non è difficile, se seguite le nostre indicazioni. Va da sé che potete personalizzare le farciture come volete.

Mini quiche salmone e patate

Troppo semplici? Già viste? Può darsi, ma c’è un motivo se le mini quiche fanno sempre capolino tra i primi posti di ricerca come antipasti: il motivo è che vanno a ruba, piacciono a tutti e fanno iniziare alla grande. Noi le abbiamo fatte belle sostanziose, con patate e salmone.

Capesante gratinate

Sembrano chissà che, ma quando avete del pane vecchiotto e qualche erba aromatica non è che poi vi servirà chissà cos’altro: le capesante gratinate sono un’ottima soluzione come antipasto (o secondo piatto), per molti motivi: piacciono anche a chi non va matto per il pesce, una volta farcite si cuociono in 5 minuti di numero, non vanno cotte né trattate prima, e per fare il ripieno vi servirà solo un mixer. Ecco la nostra versione.

Stelle di sfoglia con mousse

Questo è un antipasto che rientra tra le idee carine, forse un po’ kitsch, ma che piacciono a grandi e piccini: un po’ di allegria leggera, quest’anno, va anche bene. Vi serviranno pochi ingredienti per le stelline di sfoglia, e la mousse può essere come volete voi: mortadella come nella nostra versione, salmone, ricotta, zucchine o verdure.

Frittatine di pasta

Dite la verità, che non immaginavate le frittatine di pasta per Capodanno ma, ora che le avete viste, avete l’acquolina. In fondo perché no? Sono semplici da fare, volendo possono anche fare da soluzione riciclo, invogliano decisamente a continuare il pasto. Nella nostra versione, poi, sono anche delicate e belle da presentare!