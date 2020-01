Carciofi, 16 ricette per valorizzarli

Arrivano i primi mesi dell’anno, il freddo, la ripresa del trantran quotidiano. Insomma, mai una gioia. In certi momenti solo la cucina riesce a dare un po’ di conforto: noi abbiamo deciso di cercarlo nei carciofi. Anche perché, non solo sono buonissimi, ma si prestano alle ricette più svariate.

Dopo aver capito come distinguerli, come pulirli e soprattutto quali sono gli errori da non fare, siamo pronti per metterci all’opera. Oggi vi proponiamo 16 ricette a base di carciofi, ma naturalmente le frontiere dei fiori più buoni da mangiare non si esauriscono qui. Regalatevi un mazzo di carciofi e provate tutte le ricette per valorizzarli al meglio!

Carciofi crudi in insalata

Iniziamo dal modo più semplice di gustare i carciofi. Crudi in insalata con un filo d’olio e succo di limone sono semplicemente divini. Il bello è che la “ricetta” si può ricavare dalla pulitura dei carciofi, basta conservare le foglie esterne più tenere e tagliarle a lamelle sottili. Ancora non vi basta? Fate l’upgrade con gherigli di noce e scaglie di Parmigiano o ricotta salata.

Carciofi in pastella

La pastella è una delle cose divertenti della vita. Perché allora non utilizzarla anche per i carciofi? Un po’ di uovo, farina, olio per friggere e il gioco è fatto.

Eccovi la ricetta.

Carciofi alla romana

I carciofi a Roma sono un’istituzione, e cucinarli alla romana fa ormai parte del Bignami culinario di tutti noi amanti di questo ortaggio saporito. Olio buono, aglio, mentuccia e nient’altro. Ah no, manca solo la ricetta.

Carciofi alla giudia

E poi arriva lui, Sua Maestà il carciofo alla giudia, dorato e scrocchiarello da mangiare con le dita per godere ancora di più. Per realizzarlo è tassativo usare il carciofo romanesco, detto mammola o cimarolo. Grande, sferico e compatto, non ha spine né peluria interna. Insomma un carciofo sexy e depilato pronto a soddisfare le vostre voglie.

Eccovi la ricetta perfetta!

Carciofi ripieni

I carciofi romaneschi vengono in aiuto anche quando c’è di mezzo il ripieno. Riempite i carciofi con pangrattato e formaggio, condite con aglio, olio e prezzemolo e schiaffate in forno. La ricetta di base si può sempre arricchire con acciughe, uova e macinato di manzo: largo alla fantasia!

Carciofi alla brace

Ebbene sì, anche i carciofi si possono cucinare sulla brace. Non ci avevate mai pensato? Qui trovate la ricetta con tutte le istruzioni per prepararli. Provare per credere.

Carciofi gratinati

I carciofi gratinati diventano uno snack da dipendenza, si fermi chi può. Basta pulirli bene, cospargerli di olio buono e pangrattato e accendere il forno. Infine, aspettare che compaia il paradigma della felicità, altrimenti detto “crosticina”.

Spaghetti ai carciofi

Ma anche penne, farfalle, fusilli, tagliatelle, rigatoni. A cucinare la pasta con i carciofi non si sbaglia mai. Provateli con gli spaghetti: uniteli ai carciofi in padella e rendeteli ancora più cremosi aggiungendo qualche mestolo di acqua di cottura.

Parmigiana di carciofi

Non solo melanzane. La parmigiana di carciofi è una variante tutta pugliese, pardon salentina, talmente buona che anche gli amici di Napoli ci perdoneranno.

Ecco qui la ricetta.

Lasagne ai carciofi

Salsiccia, mozzarella e carciofi si uniscono in una gustosa (e corposa) variante della classica lasagna. Con questa infallibile ricetta il vostro pranzo della domenica non sarà più lo stesso.

Ravioli carciofi e scampi

Un piatto squisito, elegante e pure senza glutine. Cosa chiedere di più? I ravioli carciofi e scampi sono realizzati con farina di ceci e profumati di timo e limone. Ecco la ricetta per un’occasione speciale da abbinare a un vino bianco sapido e aromatico.

Tagliolini carciofi e vongole

I carciofi sono l’anima dei classici rivisitati, d’altronde stanno bene con tutto. Stavolta chiamiamo in causa la pasta con le vongole: usate i tagliolini, aggiungete i carciofi e date un bel twist alla tradizione grazie alla nostra ricetta. Semplice, ma di effetto.

Paccheri con carciofi alla carbonara

Il classico di Roma diventa ancora più classico grazie all’ortaggio principe della sua cucina. I paccheri con carciofi alla carbonara aggiungono un po’ di verde al piattone di carboidrati che sudano guanciale e tuorlo d’uovo. La ricetta è semplicissima, il gusto una bomba: cosa aspettate a provarli?

Frittata di carciofi

Quando si è a corto di idee la frittata viene sempre in aiuto. Facile e veloce, buona calda e anche fredda, con i carciofi è definitiva. Basta farli dorare in padella, aggiungere i tuorli sbattuti con sale, pepe, formaggio ed essere abbastanza coraggiosi da ribaltare il tutto senza “aiutini”. La soddisfazione sarà ancora maggiore, garantito.

Agnello ai carciofi

Un agnello fa primavera. Ma anche Pasqua, barbecue all’aperto e pranzi della domenica. L’agnello ai carciofi è un classico della cucina del centro-sud, dall’Abruzzo alla Calabria. Provate la ricetta catanzarese della tiana di agnello, cucinata nel caratteristico tegame, scoprirete che bontà!

Pollo ai carciofi e limone

C’è qualcosa che non stia bene col pollo? E con i carciofi? Bene, immaginateli insieme. Gli straccetti di pollo con carciofi e limone sono un secondo piatto leggero e profumato. Pulite i carciofi e marinate la carne con olio, limone e curcuma. Fate riposare e cuocete tutto insieme in padella: il vostro pollo vi ringrazierà.