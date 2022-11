Come cambiano i pancakes in base al tipo di farina che usiamo

di Chiara Cajelli 31 Ottobre 2022

Non ci vuole uno scienziato o chissà chi per immaginare che, cambiando il tipo di farina, i pancakes cambiano di consistenza e aspetto. Ok, ma sapete già predire quale risultato aspettarvi? Qui sotto potete trovare una piccola guida, un identikit che descriverà come usciranno i pancakes se usate farina di grano tenero, quella integrale, quella di castagne, quella di riso… insomma, le farine alternative più gettonate per questa ricetta.

I pancakes, per noi di Dissapore, sono una faccenda seria: ne abbiamo infatti parlato in lungo e in largo e l’argomento non ci stanca mai. Partiamo quindi da un ripassino, come ad esempio gli errori da evitare, o una carrellata dei 30 più buoni al mondo.

Con farina integrale

La farina integrale porta a pancakes leggermente più compatti, meno umidi ma più intensi nel gusto anche nella ricetta più basica. Essendo meno raffinata, è più nutriente e conferisce un sapore più deciso all’impasto. Necessita di più idratazione, nel caso vogliate sostituirla in una ricetta dove è prevista quella di grano tenero.

Con farina Tipo 1

La farina di Tipo 1 porta a pancakes soffici, umidi, leggermente più gommosi (in inglese si direbbe “chewy”) caratteristiche che può piacere, soprattutto se si condiscono i pancakes con frutta fresca e non salse. Può essere considerata (più o meno) una via di mezzo tra la farina integrale e quella 00.

Con farina 00

La farina 00 porta a pancakes soffici, umidi, dal sapore delicato. Che vogliate farli classici oppure fluffy, la farina 00 ovvero di grano tenero è quella ideale: versatile, leggera, raffinata, reagisce bene anche a piccole dosi di lievito. Certo, non contribuisce a migliorare/arricchire il sapore, a differenza di una farina integrale ad esempio.

Con farina di riso

La farina di riso è naturalmente senza glutine e porta a pancakes meno soffici e alti, dalla consistenza leggermente più farinosa. Essendo senza glutine, la farina di riso è adatta a chi patisce di celiachia e si presta anche a ricette senza lattosio.

Con farina di castagne

La farina di castagne porta a pancakes dolci al naturale senza necessità di addolcirli con zucchero, dalla consistenza compatta e umida. Priva di glutine, e grain free, è poco incline alla lievitazione: se, tuttavia, non è fondamentale per voi un pancakes areato e lievitatissimo, allora dovete provarla!

Con farina di grano saraceno

La farina di grano saraceno fa un po’ lo stesso effetto della farina di castagne, solo porta a pancakes meno sviluppati, più compatti e dal sapore davvero particolare. Questa farina, senza glutine, è molto grezza e poco incline alla lievitazione, ma se usate gli albumi montandoli e incorporandoli bene otterrete un pancake perfetto. Non abbiamo la ricetta per pancakes 100% di grano saraceno, ma per cominciare potete provare i waffle con grano saraceno e farina 00.

Con farina d’avena

La farina d’avena porta a pancakes leggeri e delicati di sapore, meno areati ma simili a quelli fatti con farina glutinose. Sono in molti a preferirla, in quanto ritenuta più bilanciata e digeribile rispetto alla 00. C’è da dire che ora va anche molto di moda… basti pensare a quante ricette di porridge stanno spuntando sul web.