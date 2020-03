Oggi a Dissapore vogliamo mettere d’accordo tutti: vediamo se c’è qualcuno, anche solo uno che non vada pazzo per il cioccolato. Parliamo di dolci al cioccolato, quelli a cui non si può resistere, quelli che dovete provare assolutamente.

Insomma, sfidiamo chiunque a dirci che no, tutto questo non vi entusiasma. Bugiardi, lo sappiamo che la voglia vi è venuta. Ecco qui la nostra goduriosa raccolta delle 16 migliori ricette da provare di dolci al cioccolato. Dai classiconi come sacher, mousse e soufflé; dalle torte che vanno dalla media difficoltà al “più semplice di così non si può“; dai dolci americani pieni zeppi di cioccolato; fino ai dolci d’autore firmati nientepopodimenoche dal maestro Ernst Knam.

Torta Sacher

La torta Sacher non è solo uno dei dolci al cioccolato più famosi, è una vera e propria istituzione della pasticceria. Simbolo di una città (Vienna), sfida di virtuosismo (dei pasticcieri) e oggetto commestibile di venerazione (da parte nostra): da provare almeno una volta nella vita. Non preoccupatevi, se non capitate a Vienna potete provare a farla in casa, con i nostri consigli.

Soufflé al cioccolato

È uno dei dolci più impegnativi da realizzare, con il pericolo di “smontarsi” sempre dietro l’angolo: però proprio per questo (quando viene) il soufflé dà tantissima soddisfazione. Sfidatelo anche voi, con la nostra ricetta.

Torta Afrika di Ernst Knam

Fermi tutti, il maestro è in cucina. Ersnt Knam, il Re del Cioccolato, ci regala una delle sue creazioni. La torta Afrika è il dolce di autore della nostra classifica, un capolavoro che proprio non potete perdervi.

Ecco qui la ricetta.

Crostata al cioccolato di Ernst Knam

Avevamo detto un dolce d’autore? E invece ve ne regaliamo due. La magia del cioccolato di Ernst Knam continua con la sua morbida crostata al cioccolato: attenzione, crea dipendenza!

Ecco la ricetta.

Torta al cioccolato con cuore morbido

Dalle creazioni sopraffine ed elaborate dei mastri pasticcieri, alle torte più semplici che però, diciamolo, in confronto non hanno nulla da invidiare. Prendete la torta al cioccolato dal cuore morbido: fresca, cremosa, ripiena di irresistibile mousse. Il nostro verdetto? Da perdere la testa.

Ecco come, con la nostra ricetta.

Torta al cioccolato in padella

Semplice, buonissima e stavolta anche veloce. È la torta al cioccolato in padella, da cuocere comodamente ai fornelli mentre magari preparate il pranzo. E, indovinate un po’, il dessert ce lo avete già.

Ecco qua la ricetta.

Muffin al cioccolato

I muffin sono come il gelato, ce n’è per tutti i gusti. Alla fine però, il nostro preferito è sempre lui: il muffin al cioccolato. Se poi ce lo propone la regina del food porn Nigella Lawson beh, allora siamo completamente conquistati.

Ecco la ricetta.

Torta al cioccolato con salsa mou

Cioccolato morbidissimo, caramello densissimo, frutta secca croccantissima: insieme cosa formano? Ma è ovvio, un dolce superlativo! Proprio come la torta al cioccolato con salsa mou: preparatela con la nostra ricetta.

Lava cake

La lava in questione è quella di cioccolato fumante, che lentamente fuoriesce dal tortino morbido per raggiungere la punta della lingua. Possibilmente senza bruciarla. Realizzate la lava cake con solo sei ingredienti: cioccolato, uova, farina, burro, zucchero, sale, da sciogliere lentamente in un pentolino, versare negli stampini e conservare in freezer. Con la cottura in forno i vostri tortini si trasformeranno in deliziosi vulcani pronti a eruttare.

Gelato al cioccolato

Dolce un po’ salato: sempre cantato e sempre amato. Il gelato al cioccolato è il gusto più classico che ci accompagna da quando eravamo piccoli, anche in musica. Pronti a sporcarvi di nuovo?

Ecco qui la ricetta.

Torta tartufata con 3 ingredienti

Che bello quando una ricetta è semplicissima e insieme buonissima oltre ogni immaginazione. L’esempio perfetto è la torta tartufata, altrimenti detta Oblivion, con soli 3 ingredienti: cioccolato, burro e uova. Preparatevi a dimenticare tutto il resto, e godetevi un momento di estasi cioccolatosa.

Ecco la ricetta.

Torta cioccolato e ricotta

Al cioccolato nei dolci non diciamo mai di no: se poi c’è la ricotta, allora assaggiarli diventa proprio un obbligo. È il caso della torta al cioccolato e ricotta, fresca, leggera e semplicemente irresistibile.

Ecco qui la ricetta.

Brownies al cioccolato

Direttamente dall’America arrivano i brownies, rettangoli di pura bontà ad alto contenuto di cioccolato, al limite del pericoloso. Farina, zucchero, burro, uova e tantissimo fattore C, del gusto che volete. Vi abbiamo avvertito: una volta assaggiati non si torna più indietro.

Mousse al cioccolato

Dici mousse au chocolat, ed è subito Parigi. Uno dei dolci più famosi di Francia diventa anche sinonimo di romanticismo, di sguardi languidi mentre ci si imbocca a vicenda. Anzi no, perché la mousse è tutta vostra e guai a chi ve la tocca!

Assaggiatela nella nostra versione senza uova.

Cookie al cioccolato

Voliamo di nuovo in America con i biscotti più yankee che ci siano: i cookies al cioccolato, morbidi, fragranti e burrosi come non mai. Non lesinate dunque sulle dosi di burro, farina, uova, zucchero e naturalmente le pepite giganti di cioccolato: da leccarsi i baffi (e anche le dita!).

Rotolo al cioccolato

Dai tempi del tiramisù siamo consapevoli che l’accoppiata cioccolato-caffè è sempre vincente. Il rotolo al cioccolato conferma ancora una volta le nostre certezze: base biscotto, ripieno di crema al cappuccino, ricoperto di cioccolato fondente. Due pollici alzati e una fettona, grazie.

Ecco qui la ricetta.