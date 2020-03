19 marzo, mattina: è la festa del papà e non avete ancora deciso cosa cucinare. Panico? Ansia? Rassegnazione? Non se ne parla proprio! Là fuori, anzi proprio qui su Dissapore abbiamo tantissime ricette per voi. Il nostro menù semplice è a prova di tempo e di abilità: ci sono le pizzette veloci, gli involtini freddi al salmone, le paste al forno, la parmigiana, il tiramisù. Tutti buonissimi, abbondanti e genuini, perfetti per festeggiare tutti insieme in famiglia.

Ecco dunque il nostro menù semplice per la festa del papà, dall’antipasto al dolce.

Pizzette veloci

20 pizzette pronte in 20 minuti? Esatto avete capito bene: sono le nostre pizzette veloci, talmente flash che si fa fatica a starci dietro. Ora state preparando l’impasto (senza lievitazione), ora le vedete in forno, ora…un momento, dove sono finite? Già mangiate, peccato. Meno male che a farne altre 20 ci si mette pochissimo!

Ecco come, con la nostra ricetta.

Polpette di fagioli

In due parole, finger food; in una parola, polpette. Queste deliziose palline dorate sono semplicissime da fare, a base di fagioli, formaggio e prezzemolo. Nel giro di 20 minuti sono pronte: anche in questo caso non diamo garanzie sulla loro aspettativa di vita. Giù quelle mani, vi servono per preparare la nostra ricetta!

Involtini di salmone

Non è antipasto senza salmone affumicato. Questi delicati involtini hanno il cuore dolce del dattero, la carezza cremosa della robiola e l’abbraccio potente del salmone. Insomma, un piatto pieno di amore, proprio come quello che potete dimostrare al vostro papà in un giorno speciale.

Conchiglioni spinaci e ricotta

La pasta al forno è quel che ci vuole per celebrare un’occasione speciale. Qui ve la proponiamo in versione vegetariana con i conchiglioni ricotta e spinaci. Ricchi e cremosi, cosparsi di burro e besciamella, leggermente dorati in superficie: cos’altro dobbiamo dirvi per convincervi a prepararli?

Ecco qui la ricetta.

Pasta al forno con zucca e salsiccia

Per chi ama gusti più decisi, c’è la pasta al forno con zucca e salsiccia. Che, detto tra noi, ha ottime referenze: golosa con la salsiccia, filante con la mozzarella, dorata con il parmigiano. Un piatto unico da condividere, con grandi dosi di fame e soddisfazione.

Ecco qui la ricetta.

Parmigiana di melanzane bianca

Si può definire la parmigiana ‘light’? Beh, noi ci proviamo, con qualche piccola modifica. La parmigiana di melanzane bianca non ha il pomodoro e l’olio in eccesso delle melanzane fritte, che in questa versione vengono cotte in forno.

Scoprite come, con la nostra ricetta.

Spiedini di carne

Spiedini: basta la presenza di questi sottili bastoncini a mettere d’accordo tutti. Di frutta, di verdura, con pesce, al formaggio. Ma lo sappiamo che, sotto sotto, i preferiti sono sempre loro, gli spiedini di carne. Per condividerli con il vostro papà e con tutta la famiglia bastano 20 minuti e la nostra ricetta semplicissima.

Patate al forno

Squadra che vince non si cambia. E allora non abbiate paura di tirare fuori il classico dei classici, quello che negli anni avete imparato ad associare a domenica, famiglia, celebrazione. Ancora una volta, per la festa del papà, cucinate le patate al forno e regalatevi un momento di semplice ma infinità bontà.

Ecco qui la ricetta migliore del mondo.

Tiramisù senza uova

Dopo pizzette, pasta al forno e parmigiana, c’è incredibilmente ancora spazio per il dolce. Se solo riuscissimo a renderlo più leggero! Alle vostre preghiere rispondiamo con il tiramisù senza uova, classico riveduto e corretto senza che le papille se ne accorgano.

Ecco qui la ricetta.

Muffin al cioccolato

Per i più golosi proprio sul finale arriva il cioccolato, da mordere sotto forma di muffin caldi appena sfornati. A seconda dei gusti potete prepararli in versione light, con farina di mandorle, latte di riso, zucchero, cacao amaro e olio di semi; oppure buttarvi a capofitto nella ricetta goduriosa di Nigella Lawson, la regina del foodporn. A voi la scelta, anzi, al vostro papà che sarà il destinatario principale di tutte le vostre semplici, ma efficaci e golose creazioni!