di Chiara Cajelli 10 Settembre 2021

Siete rientrati dalle vacanze e siete combattuti tra due istinti primordiali: rimettervi in forma dai bagordi, e mantenere un minimo della gioia che provavate fino a pochi giorni fa. A trovare la quadra ci siamo noi di Dissapore, che vi proponiamo la soluzione ideale: insalate light ma che non abbattono l’umore!

Ovvero pranzi o cene bilanciati e sani certamente, ma anche originali e allegri, ricchi di sapore, freschi, colorati, comunque davvero molto gustosi. Eccovi le 8 migliori insalate light post vacanze, per volare altissimo anche a settembre.

Insalata di sedano, mele e noci

Una soluzione bella sostanziosa e nutriente, con elementi irresistibili e che insieme sono davvero strepitosi. A legare tutto quanto una piccola dose di formaggio e una vinaigrette tra il dolce e l’acidulo. Insomma, questa insalata è quasi elegante e degna di una cena formale.

Provate la nostra ricetta.

Insalata di verdure grigliate

Quando nel piatto ci sono così tanti colori allora è difficile affrontare il pasto con tristezza: dimentichiamoci di diete e calorie e godiamoci questa sapida tavolozza, ricca di verdure estive di cui siamo ancora in tempo per fare il pieno.

Ecco a voi la ricetta.

Insalata con gamberi in agrodolce

Di leggermente calorico, qui, c’è solamente il condimento: la salsa in agrodolce però è particolare ed è difficile resisterle, ottima ui gamberi come in questo caso ma anche sul pollo se volete variare.

Eccovi la ricetta, semplice semplice.

Insalata di farro e verdure

Aperitivo, pranzo o cena? Questa insalata potrebbe stare benissimo in tutti questi momenti, servita in bicchiere come la vedete in foto. Giocate con le erbe aromatiche e con le spezie, e puntate sulle vostre verdure preferite. Ecco questa saporita ricettina.

Spinacino, soia e pomodorini

Soia edamame, peperoni, pomodorini, tenere foglie di spinaci: non è stupenda questa insalata? Fresca e particolare, ricca di proteine e vitamine, ideale anche per un pasto fuori casa se rientrate al lavoro. Ecco la ricetta.

Insalata greca con feta

L’insalata alla greca è famosa in tutto il mondo, un po’ come l’insalata caprese nostrana. Qui abbiamo messo cipolla rossa, pomodoro, basilico e ovviamente la feta: formaggio salino che consente di rimpiazzare ogni altro condimento calorico. Irresistibile, vero? Ecco la nostra versione.

Insalata di quinoa pollo e verdure

La quinoa è uno pseudo cereale, nutriente e vitaminico: ha un sapore particolare che si accosta bene a moltissimi ingredienti, esattamente come il cous cous. Noi l’adoriamo con il pollo e tante verdure. Provate la nostra ricetta e fateci sapere.

Insalata di frutta e verdura

Che trionfo, questa insalata di frutta e verdura! Valeriana, carote, kiwi, zucchine, fragole, limone, rosmarino… un gioco di equilibri e contrasti degno di un eccellente ristorante! Ecco la ricetta, una delle nostre preferite.